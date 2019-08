Se billederne: Udsatte sparker bold i nyt fællesskab

Se billedserie Udvalgsformand Jesper Berring-Poulsen ses her i orange vest i midten af billedet. Efter den officielle indvielse af det nye Ombold-projekt deltog han i træningskampen med Ombold-spillerne.Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 22. august 2019 kl. 17:40 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsatte, hjemløse og psykisk sårbare mennesker har fået et nyt tilbud i Vordingborg. Et tilbud, der giver både en bedre kondi og et stærkt socialt netværk.

Torsdag var der officiel indvielse af fodbold-projektet Ombold Lokalt, men faktisk har spillerne allerede været i gang siden starten af juni.

- Det er gået over al forventning. Andre steder har vi været vant til, at der måske kun er to spillere det første halvår, men her har der været spillere fra dag 1, og der er otte af dem, der kommer fast hver eneste uge. Det er en kæmpe succes, forklarer Astrid Jakobsen, projektleder i Ombold Lokalt, der er navnet på det nye projekt for kommunens udsatte borgere.

Ombold har allerede flere års erfaringer med at arrangere træning otte forskellige steder rundt om i landet, blandt andet i Næstved.

Projektet i Vordingborg er dog det første af sin slags, for her afholdes træningen i regi af Vordingborg IF.

- Hidtil har træningen været knyttet til et værested eller en institution. Men vi tror, at det giver rigtig meget at få det ud af de rammer og ind i en rigtig fodboldklub. Så kan deltagerne rigtig få fornemmelsen af, at gå til fodbold, forklarer Astrid Jakobsen.

- Det gør det også nemmere for deltagerne at mødes på tværs af forskellige baggrunde. Det kan godt holde nogen væk, hvis træningen holdes på et værested, som de ikke føler sig i målgruppen for, tilføjer hun.

Ombold Lokalt blev officielt skudt i gang torsdag af Jesper Berring-Poulsen (S), formand for Udvalget for Social og Psykiatri, der foruden en officiel åbningstale også kastede sig ud i en træningskamp med Ombold-spillerne.

Jesper Berring-Poulsen har selv været med til at udtænke projektet med fodboldtræningen for de udsatte.

Da Slotstorvet i Vordingborg sidste år dannede rammer om et Ombold-mesterskab for hjemløse og udsatte stod Jesper Berring-Poulsen for åbningstalen, og i den forbindelse faldt han i snak med sekretariatslederen fra Ombold, og i det møde opstod der hurtigt en idé for lokal fodboldtræning.

- Jeg er meget glad og stolt. At skabe flere aktiviteter for udsatte var netop en af årsagerne til, at jeg i sin tid gik ind i politik, forklarede han i sin tale, hvor han også understregede, at projektet ikke kun handlede om at få de udsatte i bedre form. Projektet har en lang række gavnlige effekter.

- Det giver deltagerne en større tro på egne evner. Det giver et større overskud til at kunne klare de daglige udfordringer, og det kan hjælpe folk til at komme ud af et eventuelt misbrug, forklarede han i sin tale.

Der er Ombold-træning hver torsdag fra 12-14 på Vordingborg IF's baner på Morten Olsens Allé 2.

Træningen er åben for alle over 16 år. Det er gratis og kræver ikke tilmelding.

