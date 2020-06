Programmet var stort set det samme, men i år måtte studenterne og deres familier nøjes med at opleve translokationen på skærme fordelt rundt i klasselokalerne. Her er det den ene del af 3Y. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Studenterne fulgte med på storskærm

- Overgangsritualer er vigtige for forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

- »Hvorfor kan de ikke bare vente?«, »De må ofre sig lidt for fællesskabet«, »De er så forkælede«. Jeg er dybt uenige i sådanne udsagn. Jeg synes, at I om nogen har vist, hvor stort et ansvar I kan og vil tage for vores allesammens bedste. Det er blandt andet på grund af jeres ændrede adfærd og store ansvarlighed, at vi er kommet så godt igennem coronasituationen, så vi kan stå her i dag, fortalte rektoren.