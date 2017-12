Se billedserie Viceborgmester Heino Hahn (DF) (i midten) afslørede et billede af dagens mand, og th er det kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Rosende ord til afgående borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Rosende ord til afgående borgmester

Vordingborg - 20. december 2017 kl. 21:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun ni måneder nåede Michael Seiding Larsen (V) at være borgmester. På den korte tid nåede han at skabe respekt omkring sig, og da der var afskedsreception for ham i rådhusets kantine onsdag, faldt der mange rosende ord.

Men som et af medlemmerne af kommunalbestyrelsen, der kommer fra et andet parti, udtrykte det over for Sjællandske, så er der en god tone politikerne imellem.

Viceborgmester Heino Hahn (DF) sagde i sin tale, at der jo er »enighed om de 90 procent af tingene«.

- Men der skal også være lidt kant, fulgte han så op.

Seidings efterfølger Mikael Smed (S) understregede det med den gode tone og fremhævede, at nok var de konkurrenter, men de har også det fælles mål at skabe en kommune i udvikling. Og så roste han Seidings personlige stemmetal på godt 3.400 stemmer.

Tidligere borgmester Knud Larsen (V) fortalte om den dag, han spurgte sin unge efterfølger, om han ville være borgmester.

- Du havde mistet dit job, din far var lige død, og du var blevet skilt. Men alligevel mente jeg, at det skulle være dig, og du sagde ja, fortalte Knud Larsen og fremhævede Seidings mod.

Da det blev Michael Seidings tur, fortsatte han den historie:

- Knud bad mig om at sidde ned på sit kontor, og så tog han sin tegnebog frem. Hold kæft, nu får jeg den 50'er, han skylder mig, tænkte jeg. Men så tog han en kalender for 2017 frem fra tegnebogen og sagde: »Jeg har tænkt mig at stoppe. Vil du overtage?« Jeg sagde ja med det samme, berettede Michael Seiding Larsen, som i øvrigt siden har fået den 50 kroneseddel.

Læs mere i Sjællandske torsdag