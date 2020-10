Se billedserie På borgermødet tirsdag aften blev der diskuteret gode idéer til at gøre Vordingborg til børnenes by. Her er det 12-årige Jens Bagge Lohse, der sammen med Nikolaj W. Reichel (S) præsenterer en række idéer til blandt andet skaterbane og svævebane. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Ønskelisten til børnenes by er lang

Vordingborg - 21. oktober 2020 kl. 20:35 Af Lars Christensen

Skaterbane, parkourbane og sjovere legepladser for de lidt større børn. Det var nogle af de mange forslag, der tirsdag blev diskuteret, da det nye Vordingborg by lokalforum inviterede til pop op-møde om temaet »Børnenes by«.

Formand Line Dahl Abildgaard understregede i sit oplæg, at det ikke kun handler om at sikre gode legeredskaber. Det er afgørende at få gjort noget for at få løftet børnenes sundhed.

Kommunen gennemførte sidste år en undersøge for at kortlægge børn og unges fritidsvaner i en bevægelsesrapport, og resultatet viser, at børn i Vordingborg by er dem, der bevæger sig mindst i hele kommunen.

- Derfor er det et fokuspunkt for os i lokalforum, at børnene skal bevæge sig mere, lød det fra formanden.

Godt 30 personer deltog ved pop op-mødet, hvor både lokale foreninger, politikere og kommunale ansatte var til stede.

Med til mødet var også 12-årige Jens Bagge Lohse. Han havde skrevet et brev til borgmester Mikael Smed om ønskerne for en skaterbane i Vordingborg, og på mødet havde han flere gode idéer til sjove aktiviteter for de større børn. Blandt andet en svævebane, et stort rebklatretårn, en forhindringsbane og et boldbur var med på ønskelisten.

Flere af deltagerne på borgermødet pegede på, at det er vigtigt at få placeret aktiviteterne et synligt sted og et samlet sted. Hvis man kan gå fra den ene aktivitet til den anden, så kan sådan et aktivitetsområde hurtigt blive et sted, hvor familier kan tilbringe en halv eller hel dag sammen, lød det fra en af deltagerne.

Samtidig håber man, at hvis områderne bliver synlige nok, så kan man undgå, at det bliver hærværksplagede druksteder, som man ofte ser det ved de legepladser og fællesarealer, der i dag ligger mere skjult.

I løbet af mødet blev DGI Huset på Solbakkevej flere gange nævnt som den oplagte placering til ting som skaterbane og parkourbane, men også andre områder kom i spil. Det blev blandt andet foreslået at gøre mere ud af området ved basketballpladsen på Voldgade, og ved et enkelt bord blev det foreslået at flytte boldbanerne væk fra stadion. Her er tanken, at man i stedet kan bruge området til et vildt naturområde med legeredskaber, sheltere og en masse andre aktiviteter, der også ville kunne gå godt i spænd med planerne for nyt liv i Medborgerhuset i Kirkeskoven.

Hos Vordingborg by lokalforum vil man nu samle de mange idéer fra aftens møde i et inspirationskatalog, som man vil kunne finde på www.voresvordingborg.dk.

Thorbjørn Kolbo (S), formand for Udvalget for kultur, idræt og fritid, lovede desuden på mødet, at han sammen med Michael Larsen (R) fra Plan- og Teknikudvalget vil tage idéerne med i det videre arbejde for området ved DGI Huset, hvor man allerede er i gang med at kigge på mulighederne for en BMX-bane og et såkaldt pumptrack.

- Vi kan se på, om der også kan tænkes en skaterbane og en parkourbane ind i det, lød meldingen fra udvalgsformanden ved borgermødets afslutning.