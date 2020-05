6-årige Daline Hansen hjælper sin mor, Carina Hansen, med at plante rødgrenet kornel i Jungshoveds nye folkepark. En park, som Carina Hansen selv har været med til at planlægge som frivillig i arbejdsgruppen. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Ny folkepark tager form

- Det er fantastisk at se, hvad man kan få ud af to ubrugte fodboldbaner, griner Jørgen B. Svendsen, næstformand for Jungshoved Lokalråd, der har stået i spidsen for halvøens store byfornyelsesprojekt i samarbejde med Vordingborg Kommune.