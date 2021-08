Sisse Fog Odgaard mener, at vi skal blive bedre til at tale højt om det, der mislykkes for os. I hendes kunstværk har hun samlet folks mislykkede strikkeprojekter for at vise, at selv de kan blive en del af noget stort. Foto: Thomas Olsen

Se billederne: Mislykket strikketøj er blevet samlet til stort kunstværk

- Jeg tænkte, der måtte være andre end mig, der havde sådan noget kuldsejlet strikketøj liggende, og så begyndte jeg at spekulere over, hvad det kunne blive til, hvis man samlede det. I første omgang tænkte jeg, at det skulle være en optimistjolle, fordi det var så pessimistisk og trist, at det ikke blev til noget. Men så var der en ven, jeg talte med, der foreslog, at det skulle være en redningsflåde. For vi skal jo redde vores mislykninger, og så tænke jeg, at selvfølgelig skulle det da det, fortæller kunstneren, der dog ikke var forberedt på, hvor meget strikketøj, der rent faktisk ville blive doneret.