Se billederne: Mens vi venter på juleaften

Derfor arrangerede Stensved Gymnastikforening for fjerde år i træk julehygge i Langebækhallen for at få tiden til at gå lidt nemmere.

- Tanken var, at forældrene kunne aflevere deres børn her i et par timer og så tog hjem for at gøre klar til aftenen, men mange forældre bliver her og hygger sammen med børnene, siger han og tilføjer, at der normalt deltager omkring 100 børn i arrangementet.