Med en helt del stædighed lykkedes det Nils Glud og de andre fra borgerforeningen at få gang en række af lysene, men glæden var kortvarig. Blæsten var for hård.Foto: Lars Christensen

Se billederne: Lysfest-tradition kan ikke blæses omkuld

- Vi har stået her i meget forskelligt vejr gennem årene. Vi har endda prøvet sne et enkelt år, men det her er nok det værste, forklarer foreningens kasserer Steen Nielsen, mens han stædigt forsøger at få tændt et af de 250 lys.