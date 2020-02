Se billedserie Fægtning er både sværere og hårdere end det ser ud til. Det kunne Marianne Ellehammer Casrtensen og Kirsten Guntofte konstatere, da de for første gang i deres liv forsøgte sig med en lille fægtedyst til »Rig fritid« i DGI Huset. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Inspiration til en rig fritid

Vordingborg - 06. februar 2020 kl. 20:18 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var morgensang og bløde klavertoner, da »Rig fritid« åbnede torsdag morgen i DGI Huset Vordingborg.

Her viser 30 lokale kultur- og idrætsforeninger deres aktivitet og sportsgren frem over de kommende dage, og alle kan kvit og frit prøve kræfter med de forskellige aktiviteter.

Når idrætsforeninger samles er det ofte med fokus på børnefamilier og unge, men både torsdag og fredag er Rig fritid fokuseret på de ældre borgere. Foreningslivet byder nemlig på overraskende mange aktiviteter også for dem, der er kommet op i årene.

Det kan bare være svært at finde de mange tilbud i hverdagen, forklarer Lise Zacho, projektlederen for Rig fritid.

- Vi har budt alle foreninger ind, fordi vi gerne vil skabe et samlet forum, hvor folk kan se, hvad foreningerne egentlig kan tilbyde, fortæller Lise Zacho.

- Det er ikke svært at gå ind på hver enkelt forenings hjemmeside og læse om dem, men det er noget andet at stå over for intruktørerne, forklarer hun og tilføjer, at Rig fritid gerne vil hjælpe med at få skabt overblik over de mange tilbud til kommunens borgere.

Lise Zacho forklarer, at Rig fritid blandt andet har fokus på de store problemmer med ensomhed, særligt ensomme mænd.

- Det er desværre ikke alle, der har en fritid, der beriger dem. Sofaen bliver alt for ofte det bedste fællesskab, de har, forklarer hun.

Lise Zacho håber derfor også, at folk vil kigge sig omkring i deres familier og omgangskredse for at se, om der er nogen, der har brug for hjælp til at komme i gang i foreningslivet.

- Nogen har brug for mere hjælp end andre til at få en aktiv fritid. Ved at komme her og se foreninger an i helt uforpligtende rammer, så kan det blive nemmere for dem at gå over dørtærsklen, forklarer hun.

Da Rig fritid slog dørene op torsdag morgen var 50 mødt frem til morgensang, og der kom løbende nye deltagere til, godt hjulpet på vej af blandt andet et gratis foredrag med Jytte Abildstrøm.

De mange foreninger står klar igen fredag fra klokken 9 til 16.

Der bydes også på et foredrag med ernæringsterapeut Pernille Kruse om antiflammatorisk kost klokken 11 og et foredrag om krop og hjerne med professor og forfatter Bente Klarlund klokken 14.30. De to foredrag er gratis at overvære. Der er dog et begrænset altid pladser, og billetter kan afhentes i DGI Husets reception.

Rig fritid fortsætter lørdag fra 10 til 15, hvor fokus er på børnefamilier og de unge.