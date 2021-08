Se billederne: Festival bringer teaterverden ud på skolerne

Se billedserie En lærer, en vikar og en elev blev hvirvlet ind i en noget usædvanlig skiskydningskonkurrence. Yderst til højre er det 7-årige Celine, der fik lov til at spille rollen som et bjerg. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 24. august 2021

Det er ikke kun rundt om i Vordingborg By, at man i denne uge kan opleve internationale kunstnere på slap line. Også en lang række skoler får i disse dage besøg af klovne, akrobater og skuespillere.

En af dem er This Maag fra Tyskland, der mandag morgen bød på klovnerier med et strejf af skiløb for eleverne på Gåsetårnskolen i Ørslev. Med en banan som mikrofon, alpemusik og et tvivlsomt tryllenummer fik han både de helt små og lidt større børn til at grine, omend hans engelske tale blev lidt af en barriere for de mindste børn.

Efterfølgende kunne skuespilleren også selv konstatere, at der er brug for en oversætter til hans andre forestillinger i løbet af ugen.

- Jeg er vant til, at der er mange børn i blandt publikum, når jeg optræder på gaden, men jeg er ikke vant til et publikum, der stort set kun er børn, fortæller This Maag.

- Der findes klovne, der er gode til børneshows. Sådan noget gør jeg sjældent. Jeg skal nok lave lidt mere gøgl i stedet for at tale så meget, fortæller skuespilleren.

Glansnummeret i forestillingen er en skiskydningskonkurrence, hvor This Maag til stor morskab for skoleleverne fik hjælp af to lærere. Den ene klædt ud som skiløber komplet med ski, stave og fjollet hue. Den anden som et bjerg.

Også 7-årige Celine fik æren af at deltage i den mærkværdige skiskødningskonkurrence.

- Det var meget sjovt at skulle være et bjerg, lyder det fra eleven, der måtte kæmpe lidt for at følge med i klovnens tossestreger, der i sidste ende endte med en meterlang pil, der skulle sprænge en ballon højt oppe i luften.

Selvom der ikke var meget andet end fjollerier i forestillingen, så er afdelingsleder Nastacha Dianna Søndergaard ikke et øjeblik i tvivl om, at det er et plus for skolen at kunne få besøg af de internationale scenekunstnere fra Waves Festivalen.

- Det er skønt, at der kommer noget af den slags ud på skolen. Det er jo ikke noget, som vi selv kan give eleverne. Det er fantastisk, at der kan komme internationale kunstnere ud til vores små skoler, fortæller hun.

- Børnene får øjnene op for en helt anden slags underholdning, også selvom de måske ikke forstår alt det, der bliver sagt, forklarer hun og tilføjer, at børnene især var glade, da lærerne blev hevet med ind på scenen.

- Det betyder meget for dem, at de kan se nogen de kender, tilføjer hun.

Waves Festivalens skolesamarbejde går under navnet »Skvulp«. Tanken er, at bølgerne fra den internationale scenekunst skal skvulpe ud på skolerne. I løbet af ugen arrangeres der 22 forestillinger rundt om på skoler i både Vordingborg Kommune og i Faxe og Lolland Kommuner.

- Vi vil gerne være et fyrtårn for børn og unges møde med international scenekunst, forklarer Siri Facchini Haff, leder af Skvulp.

- Vi tager ud til otte forskellige skoler i løbet af ugen,. og vi prioriterer dem, der ligger langt væk fra byen, forklarer hun.

- Flere af skolerne i Vordingborg tager ind og ser forestillingerne i byen som en del af undervisningen, men for skolerne, der ligger for langt væk, er det ikke en mulighed. Den eneste mulighed de elever har for at opleve festivalen, det er hvis vi tager en lille del af festivalen ud til dem, forklarer Siri Facchini Haff

