Se billederne: Elever viste frem for dommerne til regionsmesterskab

Vordingborg - 03. september 2019

En særlig stol til daginstitutioner, der er nemme at stable og sjove at lege med.

Det er, hvad tre elever fra HTX på ZBC tirsdag præsenterede for dommerne, da der blev afholdt regionsmesterskab i teknologi.

Til mesterskabet, der blev afholdt på ZBC i Vordingborg, deltog hold fra en række handelsgymnasier og tekniske gymnasier, men det lykkes altså den lokale trio at hente sejren hjem.

- Vi havde en god mavefornemmelse, men det her er alligevel mere, end vi havde turde håbe på. Det er virkelig et fedt skulderklap, fortæller Casper Rohrbeck fra HTX på ZBC i Vordingborg.

Sammen med to klassekammerater, Oliver Geneser og Daniel Mortensen, deltog han i konkurrencen med stolen PolyCube. Stolen har et særligt knopsystem, som gør stolene nemme at stable og som børnene samtidig kan bruge til at bygge eksempelvis legeborge med.

- Dommerne sagde, at ideen var rigtig god og at de sagtens kunne se produktet i den virkelige verden, så nu er vi mere tændte på at gå videre med projektet, siger Casper Rohrbeck.

Plads var det gennemgående tema rundt om ved de forskellige stande til mesterskabet. Forskellige forslag til, hvordan man bedst muligt kan udnytte den begrænsede plads. Blandt andet deltog et hold fra Nykøbing Falster med et nemt sammenklappeligt borde-bænkesæt og et hold fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk viste et bord, der nemt kan ændres i højden, så det kan gå fra sofabord til spisebord og tilbage igen.

- Det er meget fedt, når vi nu har brugt tid på at lave det, at vi får mulighed for at vise det frem for andre. Så er det ikke bare et skoleprojekt, forklarer Sebastian Oliver Hansen fra Slothaven Gymnasium.

- Det er jo en oplevelse bare at være her og få alle de nysgerrige spørgsmål og kommentarer fra folk, tilføjer Jonas Rigby

- Vi har fået en masse input, vi kan tage med videre i vores arbejde, siger Sebastian Lindegaard Helms.

Foruden HTX-eleverne deltog også en række hold fra sjællandske handelsgymnasier. Her var den fælles opgave en erhvervscase for Brøchner Hotels, hvor eleverne skulle komme med gode bud på hotellets udvikling. Her var det Slotshaven Gymnasiums HHX-hold, der løb med sejren.

De to vinderhold går nu videre til DM i Teknologi og Erhvervscases som afholdes 25. september på Børsen i København.