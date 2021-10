Se billedserie Tehuset på Oringepynten har levet et forsømt liv i alt for mange år. Nu skal huset igen bruges til forskellige aktiviteter. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Det lille tehus skal åbnes mere op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Det lille tehus skal åbnes mere op

Vordingborg - 20. oktober 2021 kl. 11:37 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Tidligere var Tehuset på Oringe et yndet udflugtsmål for patienter og ansatte på halvøens psykiatriske hospital. Stedet har fået sit navn, fordi der ofte blev arrangeret små ture til huset, hvor patienterne kunne nyde naturen på Oringe, mens de fik en kop te eller kaffe. Det var også her ved Tehuset, at der blev arrangeret fester for patienterne, blandt andet de populære sankt hans-fester.

Det er dog mange år siden, at det psykiatriske hospital har opgivet aktivt at bruge Tehuset i behandlingen, og huset har længe stået forladt og tillukket tilbage. Men det skal der ændres på nu. I hvert fald har man fra regionens side planer om, at det gamle tehus atter skal til sin ret.

Den store og tiltrængte renovering må huset vente på, men i løbet af efteråret har Region Sjælland, der ejer bygningerne på Oringe, været i gang med at lave små forbedringer i huset. Der er lagt helt nye el- kabler hele vejen fra hospitalet og ned til det historiske hus i skoven.

- Vi har været i gang med at etablere strømforbindelse til Tehuset. Der har været strøm i huset tidligere, men det var meget gamle kabler, der ikke kunne trække særlig meget. Der har kun lige været strøm til lamperne i loftet. Nu har vi lavet det noget bedre, så der er mulighed for flere aktiviteter i huset, forklarer Jacob Kofod Christoffersen, teknisk chef i psykiatrien, der har ansvaret for bygningerne.

Han forklarer, at det ikke kun er Tehuset, der har fået en opgradering.

- Når vi nu alligevel har været i gang med at grave kabler ned, så har vi også sørget for at lave udtræk på vejen ned gennem parken, så der bliver mulighed for at lave arrangementer i parken, der kræver strøm, forklarer han.

- Vi er interesserede i at bruge Oringe noget mere, end den er blevet i de senere år. Vi får også mange henvendelser fra folk, der er interesserede i at bruge Tehuset. Det psykiatriske hospital, lejerne på halvøen og folk udefra. Der har været henvendelser om alt fra vielser til udstillinger og teater, forklarer han.

Tehuset blev brugt til en forestilling under årets Waves-festival, og her i efterårsferien udstiller kunstneren Heather Bork i det gamle hus.

Ældre end hospitalet

Hvor gammelt Tehuset rent faktisk er fortaber sig i tågerne. Huset er væsentligt ældre en hospitalet, og det blev brugt som privat beboelse, selv efter de første patienter ankom til hospitalet i april 1858.

- Der boede et ægtepar i huset med deres datter. Da ægteparret døde, fik datteren lov til at blive boende. Da hun døde, stod huset tomt, indtil hospitalet besluttede at bruge det, fortæller Beinta Eriksen, formand for Psykiatrisk Museum Oringe.

Hun er selv tidligere sygeplejerske på hospitalet, hvor hun startede i 1982. Hun kan tydeligt huske, dengang huset blev brugt til kaffeture og fester. Patienterne var også selv med til at bygge smukt udsmykkede træmøbler til tehuset. Enkelte af møblerne står stadig i huset, mens andre dele er samlet på det psykiatriske museum, hvor der er et helt afsnit dedikeret til Tehusets historie.

Museet har til huse på Færgegaardsvej 15, bygning 30. Der er åbent den sidste søndag i hver måned fra klokken 13 til 15. Det er muligt at arrangere guidede ture også i hverdagene. Man kan læse mere om museet ved at søge på seværdigheder på Region Sjællands hjemmeside www.regionsjaelland.dk.