Det er 40 år siden, at Sct. Clemensgruppen opstod i Kastrup. Her er det fra venstre daværende divisionschef Lis Aagaard, daværende gruppeleder Annette F. Andersen og af gruppens allerførste medlemmer Gitte Vest-Blomberg. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Det første af to spejderjubilæer blev fejret

Der er sat mange pløkker i jorden og bagt mange snobrød over bål, siden Lis Aaggaard for over 40 år siden tog initiativ til det, der skulle blive til ikke bare en, men flere nye pigespejdergrupper på Sydsjælland. Som ny divisionschef stod hun i spidsen for en plan, der på kort tid skulle starte tre nye spejdergrupper op: En i Kastrup og Neder Vindinge, en i Præstø og en i Tappernøje. Spejdergruppen i Tappernøje er siden lukket, men grupperne i Kastrup og Præstø lever i bedste velgående og kan begge fejre 40 års jubilæum i år.

Det var først i 1994, at spejdergruppen fik deres egen hytte at være i. Til at starte med blev møderne holdt i det gamle kommunekontor, før man rykkede over i kælderen under den gamle børnehave og siden videre til Kastrup Skole. - Vi havde allerede fået en del af grunden her, mens vi var i kommunekontoret, men dengang var det bare en stubmark. Det er helt utroligt, hvad det er blevet til siden, fortæller Annette F. Andersen, der blev den første gruppeleder i Kastrup.