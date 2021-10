Se billederne: Der blev kæmpet om de bedste lygtepæle

Se billedserie Poul A. Larsen (S) holdt nøje øje med uret, så partiet ikke kunne beskyldes for ufint spil. Selvom han havde ventet længe ved masten, så var det først klokken 12, at opsætningen begyndte. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 24. oktober 2021

Lørdag stod det helt store slag om lygtepælene. Kandidaterne til det kommende kommunalvalg og regionsrådsvalg stod klar til på slaget 12 at hænge hundredvis af de ellers meget omdiskuterede valgplakater op.

Men kampen om lygtepælene startede faktisk længe inden klokken 12. I hvert fald de lygtepæle, som man bare skal op i.

- Det her er ikke bare en hvilken som helt mast. Det her er masten!, lyder det begejstret fra Poul A. Larsen (S), der i år har sikret sig lygtepælen i trekanten ved Eos-statuen i den østlige udkant af Vordingborg. Med sin placering lige i trekantens spids, så bliver masten set både af bilister, der skal ad Nyraadvej videre ind mod bymidten og af dem, der drejer af op til Solbakkevej.

Ved alle valg har der været hård kamp om lygtepælen ved Eos-statuen, og derfor troppede Poul A. Larsen og hans hjælper, Nicolai Busch, allerede op ved lygtepælen 10.55 for at sikre sig, at ingen nåede at snuppe masten før ham.

- Det er lang tid at vente, men vi har brugt tiden fornuftigt. Vi skal have sat strips i alle plakaterne, og det kan vi jo lige så godt stå og gøre her, fortæller Poul A. Larsen, der har set flere af de andre partiers kandidater køre forbi.

- Flere har sænket farten, fordi de lige skulle se, om der ville være plads, men det har de godt kunne glemme alt om, forklarer den garvede socialdemokrat, der denne gang har forberedt sig endnu bedre end ved sidste valg.

- For fire år siden fik vi også masten, men der satte vi kun fire plakater på. Så kom Nye Borgerlige senere og skubbede vores op for at få plads til deres egen, så denne gang sætter vi fem op, så der ikke er plads til flere, forklarer Poul A. Larsen

Med til opsætningen ved Eos-statuen var også Lise-Lotte Lange, formand for Socialdemokratiet i Vordingborg Kommune. Hun forklarer, at hun altid gør meget for at understrege vigtigheden af valgplakaterne over for kandidaterne.

- Jeg ved godt, at det ikke er alle, der kan lide dem, men jeg er totalt plakat-tilhænger. Vi ved godt, at det ikke er med valgplakaterne, at vi henter folk over midten, men vi gør det for at få de personlige stemmer. Folk skal mindes om, at de kan stemme på de her personer, forklarer hun og tilføjer, at hun også synes, at plakaterne høre sig til ved et valg.

- Jeg har været med til at hjælpe ved valg i USA, og der syntes jeg, at der manglede den der valgstemning. Her hjemme i Danmark er der jo ingen, der kan være i tvivl om, at der er valg med alle de plakater, fortæller hun.

Charlotte Bagge Hansen er stolt af Fælleslistens bæredygtige valgplakater. Helst så hun helt, at man kunne droppe plakaterne.

Helt anderledes lyder meldingen, hvis man begiver sig op til den anden ende af Solbakkevej, hvor Charlotte Bagge Hansen stod klar til at sætte plakater op i lyskrydset ved DGI-Huset. Den nye lokale liste har som de eneste i kommunen lavet helt særlige grønne valgplakater af 100 % papir. De er dermed fuldt ud genanvendelig og er desuden sat op på plader lavet af FSC Certificeret træ, der gives til bæredygtigt skovdrift.

- Jeg synes, det ville være en rigtig god idé, hvis partierne kunne blive enige om helt at droppe valgplakater, men når det ikke er muligt, så er det her næstbedste løsning, forklarer hun.

- Når det nu er første gang, at Fælleslisten stiller op til valg, så tør vi ikke lade være med at have valgplakater, forklarer hun og tilføjer, at listen i alt har 400 plakater fordelt ud på de fire kandidater.