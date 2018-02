Se billedserie Søndag var der et legeland lige i nærheden for vordinborgenserne, og det tilbud lod drengene her ikke gå fra sig. De gik i fuld fart mellem forlystelserne. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: De løb med Lions legedag i Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: De løb med Lions legedag i Vordingborg

Vordingborg - 04. februar 2018 kl. 19:19 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal syv år til en tradition. Det mener Per Nielsen, der som formand for Lions Club søndag stod i spidsen for det hold, som arrangerede en stor legedag i hallen ved Vordingborg Gymnasium.

- Det er vist syvende år, vi står for legedagen, så den er blevet en tradition for os. Og vi kan se, at den er populær, selv om vi i år måtte flytte dagen fra første søndag i efterårsferien til i dag.

Per Nielsen kunne kigge ud i en hal, som sydede af aktiviteter i de store oppustede legeredskaber, som man kunne klatre over, op på og igennem.

Trods en entrepris på 90 kroner for børn, voksne kom gratis ind, så var halgulv og redskaber fyldt op, og det samme var det lille cafeområde, hvor forældrene kunne spendere det, som de selv sparede på entreen.

- Det regner vi også med, at de gør. Det er en pæn del af indtægtsgrundlaget, forklarede Per Nielsen, som havde 25 mk i sving til at bemande aktiviteter og cafe.

15 af dem stillede Lions selv med, de resterende 10 hjælpere kom fra spejderne i Kong Volmers Trop, som til gengæld kan se frem til endnu engang at blive tilgodeset, når Lions uddeler til gode formål.

- Det er også en tradition. Vi uddeler omkring 100.000 kroner hvert år, og pengene kommer blandt andet fra legedagen, men den største indtægt er fra det store bankospil, som vi også arrangerer her i hallen. I år er det 21. marts, hvor vi regner med 650 spillere, der følger Banko-Carls opråb.

Lions Club runder i år sit første århundrede, så blandt andet af den grund ser han frem til en stor bankoaften.

- Alle gevinster er sponserede af gode virksomheder, vi er i kontakt med, og overskuddet plejer at ligge på 50.000 kroner, fortæller Per Nielsen, mens der blev rutsjet, hoppet og kravlet på den luftfyldte gummi omkring ham.