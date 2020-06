Zeziliea Annemone Larsen fra 2q og Bjarke Seedorff Ziegler fra 3a stod for at få hejst flaget ved Vordingborg Gymnasium og HF. Foto: Lars Christensen

Se billederne: De første studenter fejret trods corona-frygt

Første student fra gymnasiet blev Bjarke Seedorff Ziegler fra 3A, der sikrede sig et 10 tal i sin SRP-opgave, et studieretningsprojekt med samfundsfag og naturgeografi.

Coronaen har i høj grad sat sine spor under hans eksamener. Han har kun haft tre af dem. En skriftlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i engelsk og en mundtlig eksamen i SRP-opgaven. Den lange læseferie har der ikke været nogen af. men til gengæld har gymnasieeleverne haft en hel måneds mere undervisning end normalt.

Han er glad for, at det på trods af de strenge corona-retningslinjer har været muligt at fejre huen. Han glæder sig også til torsdagens studenterkørsel.