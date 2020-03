Se billedserie Borgmester Mikael Smed (S) tog det første spadestik til en ny folkepark på Jungshoved sammen med Torben Stade fra Folkepark-arbejdsgruppen og en række af områdets børn. Foto: Lars Christensen

Se billederne: Børnene hjalp med det første spadestik

Vordingborg - 02. marts 2020 kl. 18:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev gået til den med liv og sjæl, da en række lokale børn fra Jungshoved-egnen mandag hjalp borgmesteren med at tage første spadestik til en ny folkepark.

Den nye park, der skal indrettes på det nedlagte stadion i Jungshoved By, bliver i høj grad et legeland for både små og store børn, så det var oplagt, at de små poder var med til at markere starten på gravearbejdet.

I løbet af de næste tre måneder skal entreprenør Lars Gregersen fra Mern forvandle fodboldbanerne til en frodig park med et lille vådområde, en kombineret kælkebakke og amfiteater samt stier rundt i området.

Folkeparken har et budget på 650.000 kroner og er dermed den største af de mange projekter, som er en del af byfornyelse på Jungshoved. Med to millioner kroner i støtte fra staten har kommunen over de seneste halvandet års tid arbejdet på et større projekt, der skal forskønne Jungshoved by og vejene rundt til halvøens andre byer.

Byfornyelsesprojektet har udelukkende kunnet lade sig gøre på grund af et stærkt samarbejde mellem lokalområdet og kommunen.

- De fleste ældre borgere på Jungshoved kan sikkert huske dengang, hvor det virkede som om, at Jungshoved var lidt glemt. Først lukkede skolen, så forsvandt bussen og så lukkede brugsen og til sidst forsvandt selv vores vejmand. Men de senere år er det blevet sværere og sværere at bevare pessimismen, fortalte Jørgen Svendsen, næstformand i Jungshoved Lokalråd.

Borgmester Mikael Smed (S) har løbende været på besøg på Jungshoved for at følge med i projektet, og han er dybt imponeret over det samarbejde, der har været mellem kommunen og de mange lokale ildsjæle på halvøen. Et samarbejde, som mange med fordel kunne lade sig inspirere af.

- Mange små lokalsamfund har områder, der ikke længere er brug for på samme måde som tidligere. Hvordan kan man få dem i spil? Det er helt sikkert, at I med det her projekt får et fantastisk sted, fortalte borgmesteren i sin tale, før han tog det første spadestik sammen med Torben Stade Nielsen, leder af Folkepark-arbejdsgruppen.

Blandt børnene, der var med til at tage første spadestik, fandt man 2-årige Sonja Skarnager Åsberg, der gravede løs sammen med sine søstre Martha på 3 år og Vigga på 6 år.

- De glæder sig rigtig meget til den nye park. Vi har snakket meget om den, fortæller deres mor, Tina Skarnager Åsberg, der har været med i arbejdsgruppen bag den nye folkepark.

- Det bliver fantastisk at få sådan et sted, hvor vi kan lege på kælkebakken, lave bål og spille bold på boldbanen, forklarer moren.

- Det er rigtig fedt, at det bliver et sted for alle aldersgrupper. Det bliver ikke bare en legeplads, men en folkepark, hvor vi kan mødes på tværs af alle generationer, tilføjer hun.

Den nye folkepark skal efter planen stå klar til indvielse 6. juni, hvor der er planlagt stor folkefest på halvøen.