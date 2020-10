Se billedserie Kunstner Mia Sloth Møller og Knud Jacobsen fra arbejdsgruppen bag udsmykningen viser her skitsen frem til det, der nu er blevet et 39 meter langt kunstværk på den gamle købmandsgård i Jungshoved By.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Se billederne: 39 meter langt maleri fortæller om halvøen

Vordingborg - 10. oktober 2020 kl. 07:40 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Man kan ikke undgå at bemærke det, når man kommer kørende ind i Jungshoved By. Med sin centrale placering midt i den lille landsby, har den gamle købmandsgård i forvejen været en markant bygning i landsbyen, men nu er den blevet endnu mere markant.

Et 39 meter langt og særdeles farverigt murmaleri pryder nu den ene side af bygningen. Her kan man gå på opdagelse i de mange referencer til enten kendte bygninger eller naturen rundt på halvøen.

- Jeg fik udleveret et katalog med omkring 100 ting fra Jungshoved, som man gerne ville have med i maleriet. Det var meget voldsomt, men jeg har forsøgt at få så meget med som muligt, fortæller Mia Sloth Møller, der er kunstneren bag værket.

Knud Jacobsen fra Jungshoved er en af dem, der har været med i arbejdsgruppen bag udsmykningen af købmandsgården, og han synes, at kunstneren har ramt plet i forhold til at repræsentere den særlige stemning på halvøen.

- Og det er lykkedes at få både kirken og fyrtårnet på Roneklint med. Det er nok de mest afbildede bygninger her på Jungshoved, så de har været vigtige for os, forklarer han.

Han er også glade for, at naturen er rigt repræsenteret på maleriet i form af blandt andet rododendron, salepgøgeurt og popler. Og så har Jungshoved-borgernes yndlingsdyr, løvfrøen, også fundet vej ind på maleriet.

Frivillige hjælpere har været helt afgørende under arbejdet med murmaleriet.

- Der har været knap 15 frivillige med til at male, og både voksne og børn har hjulpet med undervejs. Vi har endda haft to professionelle bygningsmalere med i gruppen. Det var en stor fordel, fortæller Knud Jacobsen.

Det nye murmaleri dækker hele den ene side af købmandsgården, men mange af detaljerne er samlet på gavlene i hver sin ende af bygningen, og det er der en god grund til.

- Muren mangler at blive sat i stand, så vi ved allerede nu, at maleriet kommer til at gå i stykker. Derfor er det meget simpelt på det stykke, så vi hurtigt kan rykke ud og reparere det, når det sker, fortæller kunstneren.