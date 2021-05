Se billedserie Viking Malts direktør, Karen Mette Krieger Lassen, foran skeletterne til to ud af de fem nye siloer, som virksomheden opfører. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Stor maltvirksomhed opruster med nye siloer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Stor maltvirksomhed opruster med nye siloer

Vordingborg - 25. maj 2021 kl. 18:37 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Malten er rygraden i en øl. I Danmark er der kun tre malterier, og det ene ligger i Ørslev nord for Vordingborg. Her producerer Viking Malt hvert år 120.000 tons malt, og nu skruer virksomheden endnu mere op for volumen ved at bygge fem nye siloer. De skal supplere de 12 siloer, som man har i forvejen.

- Vi tror på, at det er en god forretning, og at vi fremadrettet vil tjene penge på udvidelsen, siger Viking Malts direktør, Karen Mette Krieger Lassen, der er uddannet brygmester på Carlsberg, og som for tre år siden kom til Viking Malt i Ørslev.

De nye siloer kommer til at rumme 300-600 tons malt.

- Vi bliver endnu mere attraktive over for vores kunder. Vi skal være klar til at levere, når de ønsker det, fastslår Karen Mette Krieger Lassen.

Viking Malt er med et overskud på knap 20 millioner kroner i 2020 én af kommunens største virksomheder. Det lokale malteri var tidligere under navnet Dansk Malting Group et datterselskab af Carlsberg, som i 2016 blev solgt til finske Viking Malt. Her har man i alt seks afdelinger, hvoraf det ene ligger i Ørslev ved siden af genbrugspladsen.

Viking Malt køber udelukkende byg fra grovvareselskaber. Når byggen ankommer til Spirevej i Ørslev, transporteres det ind i store vandfyldte støbekar i produktionshallen.

Om Viking Malt Tidligere en del af Carlsberg. Er i dag ejet af finske Viking Malt.

35 medarbejdere er ansat i den danske afdeling i Ørslev

Producerer tre slags malt: pilsnermalt, økologisk pilsnermalt til lyse øl og münchner-malt til mørkere øl. Tidligere en del af Carlsberg. Er i dag ejet af finske Viking Malt.35 medarbejdere er ansat i den danske afdeling i ØrslevProducerer tre slags malt: pilsnermalt, økologisk pilsnermalt til lyse øl og münchner-malt til mørkere øl. Vandet får kornet til at begynde at spire. Fra støbekarrene sendes byggen videre til de store spirekasser for at spire og for at danne en masse stivelse og enzymer. Efter endt spiring bliver byggen, der i mellemtiden er blevet til malt, tørret inden det til sidst transporteres videre til siloerne. Herfra bliver malten solgt til bryggerier i hele verden. På hjemligt plan sælger Viking Malt til blandt andet Carlsberg.

- 2020 har været et godt år for os, selv om vi selvfølgelig har mærket en reduktion i forbruget hos vores danske kunder. Det er især de globale kunder, som har taget fat, siger Karen Mette Krieger Lassen.

Det er det sønderjyske firma Lachenmeier, som bygger Viking Malts nye siloer. De forventes at være klar til brug i efteråret.