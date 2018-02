Se billeder: Snestorm slår til

Sådan siger Jan Baltzer Hansen, der er Vordingborg kommunes vintervagt med ansvar for, at trafikken glider lettest muligt.

- Jeg har lige kigget på et kamera på Østmøn, der er det vist ved at stilne af, men snefygningen rykker noget rundt, som det ser ud nu. Man skal bare køre efter forholdene, for der ligger ikke tre centimeter ude på vejene endnu. Det fyger rundt, forklarer han og påpeger at kommunen har mere end 3000 ton salt liggende til arbejdet med at holde vejene fri.