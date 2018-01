Se billeder: Område ramt af tvangsauktioner

Fem ejendomme i Kalvehaveområdet i Sydsjælland er på grund af et dødsfald sendt på tvangsauktion, men går videre i en anden og sidste tvangsauktion efter et skuffende resultat. På en af ejendommene lød budsummen blot på en enkelt krone, skriver Sjællandske lørdag.

Ejendommene var tænkt som en opsparing til pensionen, oplyser advokat Jesper Popp, der er udpeget som bestyrer af dødsboet, der har svært ved at komme af med ejendommene, som han først søgte at sælge på almindelige vilkår.

- Jeg havde faktisk en køber, der ville overtage samtlige fem ejendomme for en samlet sum på godt to millioner kroner. Kreditforeningerne sagde nej til at belåne ejendommene. Det er svært i landsdistrikterne, er Jesper Popps konklusion, som nu er spændt på om anden tvangsauktion vil medføre et bud, der matcher de to millioner kroner.