Se billeder: Hemmeligt statsminister-bryllup

90 gæster var troppet op til det næsten hemmelige bryllup, som statsminister Mette Frederiksen onsdag holdt i Magleby Kirke på Møn.

Blandt de fremmødte sås flere ministerkollegaer som finansminister Nicolai Wammen, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Desuden deltog den nu tidligere stabschef Martin Rossen samt statsministerens særlige rådgiver, Martin Justesen.

Også den tidligere statsminister Poul Nyrup og mangeårig minister Mogens Lykketoft deltog i brylluppet.

Også SFs formand, Pia Olsen Dyhr, var med som bryllupsgæst.

At brylluppet var hemmeligt er dog en sandhed med motifikationer. Flere lokale beboere havde opdaget, at der foregik noget særligt i kirken denne onsdag. Ifølge Ekstra Bladet var statsministeren i øvrigt selv kommet til at fortælle om den glædelige begivenhed, da hun dagen forinden handlede i det lokale supermarked.

Mette Frederiksen og kæresten - nu ægtefælle Bo Tengberg - mødte hinanden for seks år siden gennem fælles venner. Han arbejder til daglig som filmfotograf. Gennem flere år har parret boet sammen i et hus i Hareskoven nord for København.

Mette Frederiksen har tidligere været gift med Erik Harr, der bl.a. har været kommunikationsdirektør i Danmarks Apotekerforening.

Fra det første ægteskab har hun to børn, Ida og Magne.