Se billedserie Lyden svigtede, så både folkemødeformand Erik Harr og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil gik i gang med at rode med forstærkeren. Der måtte dog en rigtig tekniker til, før lyden kom tilbage. Foto: Lene C. Egeberg

Se billeder: Folkemøde Møn åbnede med fokus på klimaet

Vordingborg - 20. august 2021 kl. 09:49 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Sommervejret var vendt tilbage, da Folkemøde Møn fredag morgen åbnede til førstedagen, der traditionen tro var mest for de unge. Til gengæld strømmede de i tusindtal til Stege, hvor en gruppe af dem fra morgenstunden lagde ud med en klimademonstration under slagordet »Red vores jord, på klimaet vi tror«.

Demonstrationen endte ved Torvet i Stege, hvor også folkemødeformand Erik Harr og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil holdt fokus på klimaet i deres velkomsttaler. Dog kom de først i gang med lidt forsinkelse, da lyden svigtede, men med teknisk bistand lykkedes det at få tingene til at fungere.

Erik Harr lagde ud med at byde velkommen tilbage til folkemødet efter sidste års ufrivillige coronapause og talte så videre om ungdommens betydning for, at verden får klimaudfordringerne under kontrol:

- Jeg har et håb om, at netop jeres generation tager magten og gør noget ved det, lød en del af opfordringen, mens unge udstyret med pilegrene og bannere lyttede med for foden af scenen.

Pernille Rosenkrantz-Theil, der var initiativtager til Folkemøde Møn for nu flere år siden og også åbnede det i 2019, glædede sig først og fremmest over, at det nu er muligt at være sammen i større forsamlinger igen:

- Folkemødet handler netop om fællesskab, om at lytte til hinanden og sammen skabe det samfund, vi gerne vil have. Fra det lokale til det globale kan vi gøre en forskel, blandt andet ved at deltage i debatter her i dag, sagde hun, der også pegede på ungdommen som dem, der i høj grad skal være med til at løse klimaudfordringerne.

- Det er i høj grad også jer, der driver forandringerne i samfundet. I har startet dagen med en klimamarch og er med til at lægge pres på os andre for at finde løsninger, sagde undervisningsministeren.

Hun havde, ikke uventet, også stor ros til de unge for deres håndtering af det seneste halvandet års coronakrise.

- Jeg er utrolig spændt på at følge jeres generation, for I har mildest talt været testet af i forhold til, hvad I kan holde til, og hvad i kan levere, under coronaen. I er de første, der rent faktisk har prøvet ikke at have et fællesskab, og det giver mig en tro på, at I kan løfte fællesskabet til nye højder, for I ved, hvilken betydning det har, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil, inden de unge spredte sig rundt omkring i byen, hvor en lang række organisationer og foreninger har taget opstilling, klar til en dag fuld af debat og diskussion.