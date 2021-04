Se billedserie Kommunens folk vil oftere og oftere få følgeskab af en drone, når de skal ud på opgaver. Tonny Sørensen er en af kommunen første droneførere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se alle billlederne: Flyvende hjælpere sikrer bedre overblik

Vordingborg - 15. april 2021 kl. 19:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Medborgerhuset i Kirkeskoven trænger til en kærlig hånd. Det kan de fleste efterhånden være enige om, men hvor skal man begynde? Det har Vordingborg Kommune nu sat sig for at undersøge, og til det formål er kommunens flyvende hjælper nu blevet taget i brug.

Torsdag blev den største af kommunens i alt to droner sendt op i luften for at give det bedst mulige overblik over den historiske bygning.

- Det er en inspektion af tagfladerne, som vi er i gang med. Vi får taget billeder fra alle vinkler, så vi kan se fladerne og alle overgangene, og når vi er tilbage på kontoret, så kan vi i ro og mag gå dem igennem og lede efter skader og andet, der skal udbedres, forklarer Michael Barsøe fra kommunens afdeling for Trafik- og Ejendomme.

- I gamle dage ville vi skulle have en lift for at få folk der oppe, og så skulle de være varsomme med, hvor de trådte. Det her er både nemmere og billigere både mandskabsmæssigt og økonomisk, forklarer Michael Barsøe.

- Der er en rigtig god zoom på dronen, så vi kan komme helt tæt på detaljerne. Finder vi større skader, så skal vi selvfølgelig stadig op og kigge nærmere på det, men dronen gør det meget nemmere for os at finde ud af, hvor vi skal sætte ind, forklarer han videre.

- Der er jo ikke uanede økonomiske ressourcer til at sætte bygningen i stand, så det er en fordel, at vi nemt kan finde ud, hvor det er bedst at sætte ind, tilføjer.

Der er aktuelt to uddannede droneførere ansat i Vordingborg Kommune. Tonny Sørensen er den ene af de to, og han har tilladelse til at kunne flyve med den største af kommunens to droner, der vejer tre kilo.

- De kan fås meget, meget større, men den her er meget fin. Den kan det, som vi har brug for, forklarer droneføreren, der plejede at være it-medarbejder i kommunens trafikafdeling, før han fik efteruddannelse om dronefører.

- Det gør da arbejdsdagen lidt sjovere at kunne komme ud til sådanne opgaver, og at man kan se verden deroppefra, fortæller han.

Han har som dronefører blandt andet være med til at dokumentere byggemodningen på Antonibakken og udviklingen af Klintholm Havn, og så begynder dronerne også at blive brugt til flere og flere undersøgelser af trafikken.

Blandt andet blev dronen benyttet på parkeringspladsen ved Gåsetårnskolens Iselinge-afdeling, hvor der i årevis har været stor kritik af de kaotiske trafikforhold. Dronen blev sendt op og filmede hele morgentrafikken, hvorefter kommunen kunne få et langt bedre overblik over, hvordan trafikken rent faktisk forløb.

- Det viste sig, at der var et helt andet problem, end det man først troede, forklarer han med henvisning til, at skolen efterfølgende har lavet en »kys og kør«-bane, så parkeringspladserne tættest på skolen ikke bliver fyldt op af lærerne, der skal holde der hele dagen. Det har lettet det trafikale pres meget, lyder meldingen.

- Det overblik havde man ikke kunnet få med en normal trafiktælling nede på jorden. Det var nødvendigt at se pladsen oppefra, forklarer Tonny Sørensen.

Kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme har arbejdet professionelt med droneflyvningerne siden 2019, men det er først nu, at der for alvor begynder at komme gang i arbejdet,

- Dronerne er en stor hjælp for mange af vores medarbejdere, da de registrerer ting som vi ikke kan se, når vi står nede på jorden, forklarer Lise Hansen Thorsen, der er chef for Trafik og Ejendomme.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at dronerne er kommet for at blive. I fremtiden vil vi anvende dem endnu mere end vi gør nu. Vi skal blive endnu bedre til at udnytte de mange anvendelsesmuligheder og det potentiale, der er i arbejdet med droner som kollegaer, tilføjer hun.