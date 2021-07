Se alle billederne: Tre dage med action på vandet

Se billedserie I løbet af de tre dage blev der trænet og - som her - spillet kamp, men der blev også tid til polo på SUP-boards og at drøne rundt i fuld fart på vandet i en »banan« hægtet bag på en speedbåd. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 02. juli 2021 kl. 18:12 Af Nina Lise

- Må vi godt tage ud på vandet nu, lød det utålmodigt, da 18 børn og unge fra nær og fjern fredag tog hul på den sidste dag på årets kajakpolocamp ved Nordhavnen i Vordingborg.

I tre dage har de knoklet rundt på vandet i kajakker og på SUP-boards. En af dem er 13-årige Johannes Gulstad fra Vordingborg. Han har spillet kajakpolo i to år, men det er første gang, han er med på campen.

- Det er sjovt - både at man er sammen med andre, der også kan lide at spille kajakpolo, og at man lærer noget nyt, siger Johannes Gulstad, der har lært at ro ordentligt og desuden er blevet klogere på reglerne.

Han dyrker en lille sport, så uden for holdet, hvor han træner to gange om ugen, er han ikke vant til at møde mange, der går op i kajakpolo. Anderledes er det på campen, hvor deltagerne blandt andet er kommet fra Silkeborg, Roskilde og Skovshoved for at være med.

- Jeg tror, at jeg kommer til at bevare kontakten til nogle af dem, jeg har mødt her. Jeg kommer i hvert fald til at møde dem igen, når vi er ude til kampe, fastslår han.

Ifølge arrangør Jens Christian Børsmose er det efterhånden fjerde gang, der er sommercamp. De fleste af deltagerne har overnattet i telt ved vandkanten, og forplejningen står Vordingborg Ro- og Kajakklubs venneforening for.

- Det er fedt, at de siger ja tak til at gøre det. Uden deres frivillige indsats ville det slet ikke kunne lade sig gøre, siger Jens Christian Børsmose, der glæder sig over, at de lokale spillere har været ekstremt loyale over for sporten og klubben - også på trods af corona.

Klubben har kun afgivet to spillere siden opstarten af kajakpoloafdelingen, og i år var man lige ved at få piger nok til et hold. Der skal fire til at stille op i U15-rækken, og der kom tre. Desværre faldt den ene fra.

- Men det betød, at vi pludselig blev ambitiøse. Teknisk er pigerne vildt dygtige og irriterende at spille imod. Det kunne være spændende at lave noget kun for piger, siger Jens Christian Børsmose, der også gerne ser et øget samarbejde mellem klubberne på Sydsjælland og øerne.

- Vi har en ung fyr, der er blevet udtaget til landsholdet i sin aldersklasse, og jeg vil vædde på, at der snart kommer en til. Der er en option for Vordingborg. Vi kan godt, fastslår han.