Se alle billederne: Trædyrene flytter ind

I løbet af den seneste uges tid har to træskærere skabt ti træfigurer til den nye park, otte store og to små, og hverken placering eller motiv er tilfældigt.

I samme forbindelse blev Jeppe Røpke hyret til at lave træskulpturene. Han har arbejdet med træskulpturer i seks år og har sit eget firma ved Horsens, men han rejser Danmark rundt for at lave træskulpturer.

Under arbejdet i folkeparken har duoen et par gange måtte ændre i planerne. For eksempel endte den figur, der skulle have været ræven, med at blive til en hare, da der ikke var nok træ til en ræv.