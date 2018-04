Se billedserie Musikskolens elever fik mulighed for at spille sammen med symfoniorkestret. Her er det i midten dirigent Per-Otto Johansson, der leder an i en klapsalve fra publikum.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Symfoni-besøg i de unges tegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Symfoni-besøg i de unges tegn

Vordingborg - 16. april 2018 kl. 22:56 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik i særklasse var på programmet, da symfoniorkestret Copenhagen Phil lørdag gæstede VU-Hallen i Vordingborg.

Og midt i mylderet af nogle af landets bedste klassiske musikere sad en række lokale unge fra Vordingborg Musikskole.

De fik mulighed for at spille med på nogle af musikhistoriens største værker.

- Jeg har selv været inde at se dem før, men det føles meget specielt at sidde med inde sammen med dem og spille med, forklarer Rosa Rasmussen, der spiller violin og var med i starten af symfoniorkestrets koncert sammen med knap 30 andre elever fra musikskolen.

Efterfølgende kom godt 60 børn og unge fra en række lokale kor ind på scenen og skulle synge Alberte Windings smukke sang »Lyse nætter«

Koret var særligt sammensat til dagens anledning og bestod af unge fra Vordingborg Kirkes pigekor, Møn Skoles kor, Møn Friskoles kor og musikskolens kor.

- Vi har kun øvet det igennem sammen et par gange inden, men vi klikkede ret hurtigt, forklarer Cecilie Nejrup fra kirkens pigekor, der er glad for at prøve at synge kor i helt andre rammer end en kirke.

- Det er helt anderledes at skulle synge med så mange musikinstrumenter til. Vi er vant til orgel eller klaver. Man får en helt anden klang i de her rammer, forklarer hun.

Det er den lokale musikforening Cæcilia, der igen i år har arrangeret koncerten med symfoniorkestret, og formand Mogens Frandsen er glad for, at man i år med inddragelsen af korene har kunnet udvidet tilbuddet til de lokale unge om at være med i så stor en koncertoplevelse.

- Vi er rigtig glade for at kunne være med til at give dem en kulturel oplevelse, de slet ikke ville kunne have oplevet andre steder. At opleve en koncert med Copenhagen Phil er en stor oplevelse for publikum, men det er om noget en endnu større oplevelse for de unge. Det hjælper dem bestemt på vej i deres musikalske udvikling, og det medvirker vi meget gerne til, forklarer han.