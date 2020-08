Den britiske cellist Natalie Clein var dybt beæret over at optræde i så naturskønne rammer. Hun lagde ud med et af Bachs mest berømte værker. Foto: Kenn Thomsen

Se alle billederne: Skoven blev koncertsal

Koncertgæsterne tog dog turene op og ned ad det kuperede skovlandskab med stor iver, for de kunne godt fornemme, at de skulle opleve noget helt særligt midt i skovens dybe, stille ro.

Og musikerne var meget benovede over at skulle optræde i så uvante rammer.

- Det er et helt utroligt sted. Jeg har aldrig spillet et sted, der minder om det her. Jeg vil aldrig glemme den her dag, fortalte den engelske cellist Natalie Clein, der åbnede skovkoncerten.