Efter en tur rundt på biblioteket fik Murmuyo en ustyrlig lyst til at kaste sig i havet blå, så publikum måtte sætte i løb for at kunne følge med ham. Da han først nåede ned til vandet, var han dog langt mere tøvende med at tage sig en dukkert. Foto: Lars Christensen

Se alle billederne: Pibende klovn med følge indtog biblioteket

Et kys her, et kram der. En kropsvisitering og et hav af uforståelige pibelyde. Når klovnen Murmuyo går gennem byens gader, så kan ingen forbipasserende vide sig sikker for hans narrestreger. Spilopmageren tøver ikke med at inddrage såvel publikum som tilfældige borgere i hans små optrin. Da han mandag gik tur gennem Algade måtte beboere i Valdalsparken lægge altan og køleskab til hans forestilling, og de ansatte i job- og borgerservice blev noget målløse, da klovnen rendte rundt med de mange hundrede publikummer midt inde i kommunens bygning.

Det gik ikke mindre vildt for sig, da Murmuyo tirsdag startede sin tur fra biblioteket i Masnedsund. Her fandt blandt andet biblioteksassistent Heidi Thorsen sig pludselig i centrum for underholdningen, da klovnen krævede at blive betjent af hende, selvom hun tydeligvis var travlt optaget med et opkald. Utilfreds med ikke at få nok opmærksomhed valgte klovnen at snuppe mobiltelefonen ud af hånden på Heidi Thorsen og pibe en masse uforståelige lyde ind i den.