Se alle billederne: På rejse ind i grisens indre

Vordingborg - 17. februar 2018 kl. 18:09 Af Lars Christensen

Mange nysgerrige øjne fulgte med, da dyrlæge Lene Thaulow lagde det første snit og begyndte den særdeles grundige dissektion af den knap 100 kilo tunge gris på bordet foran hende.

De mange fremmødte børn fik dog lov til mere end bare at kigge, mens hun arbejdede sig ind i dyret. Fra det første stykke fedtlag til griselorten frisk fra endetarmen og videre til geleen inde i det opskårede øje.

Alt blev vendt og drejet i de små børnehænder, og forældrene gjorde deres bedste for at undertrykke en latter, da børnene med stor iver ville røre ved den imponerende lange tissemand.

»Ad« blev der råbt adskillige gange under udforskningen af grisens krop, og der blev også hurtigt tyndet ud i flokken, da dyrlægen først fik skåret hul på bughinden og stanken fra dyrets indre begyndte at sprede sig i bibliotekets forhal.

Lugten var nok til at få flere af de voksne til at vende sig om og hive efter vejret, men en hård kerne af de fremmødte børn lod sig ikke påvirke. For dem kunne det ikke blive klamt og blodigt nok.

Lene Thaulow gjorde meget ud af at forklare, hvordan de forskellige organer er forbundet til hinanden.

- Det her er tyktarmen. I kan se, at den er tykkere. Maden kommer fra mavesækken over i tyndtarmen og så over i tyktarmen, forklarede hun blandt andet.

På den måde kunne børnene blive klogere ikke bare på grisens anatomi, men også menneskers anatomi.

For selvom der uden på er stor forskel på mennesker og grise, så er forskellene forsvindende små inde i kroppen.