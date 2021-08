Se billedserie Vordingborg er kun et af tre stop på Det Kongelige Teaters turné her i august.

Se alle billederne: Opera-toner for burhønsene

Vordingborg - 06. august 2021 kl. 21:54 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Da omkring 800 gæster fredag aften satte sig til rette bag afspærringerne på Slotstorvet i Vordingborg, så var den en uvant situationen for Musikforeningen Cæcilia. Foreningen har ganske vist lavet koncert på torvet i godt og vel 10 år, og inden da havde man en stolt tradition med borgkoncerter oppe på ruinen, men aldrig har musikforeningen haft brug for at skulle spærre området af til en gratis koncert.

- Det er første gang, at vi arrangerer koncert for burhøns og burhaner, lød det muntert fra formand Mogens Frandsen, da han skulle introducere aftens gæster i form af operastjerner fra Det Kongelige Teater.

Vordingborg er et af kun tre stop på teatrets turné rundt om i landet, og det faktum understregede borgmester Mikael Smed (S) i sin åbningstale.

- Det her er en mulighed for at komme helt tæt på nogen af landets og verdens største stjerner, fortalte han og tilføjede, at han tidligere på ugen havde oplevet dansere fra Verdensballetten på Møn.

- Takket være frivillige ildsjæles indsats, så har vi, selvom vi er godt 100 kilometer fra København, stadig mulighed for at opleve nogen af de bedste kulturelle oplevelser i hele verden, understregede borgmesteren.

Under koncerten blev der nikket anerkendende med, når de forskellige uddrag fra operaerne blev præsenteret, og det var tydeligt at høre, at mange af tilskuerne var godt inde i stoffet. Det behøvede man dog ikke at være, for med Lars Halby i spidsen som konferencier blev hvert nummer introduceret på et niveau, hvor alle kunne være med. Her fik hvert nummer en humoristisk kommentar eller spændende historisk fakta med på vejen.

For eksempel kunne han fortælle, at koncertens første opera, Mozarts berømte Don Juan, første gang blev opført af Det Kongelige Teater tilbage i 1807, og at den dengang var en kæmpe fiasko. Den nåede kun at spille fem gange på teatret, men det skyldtes, at hovedrolleindehaveren, Edouard du Puy, nok levede sig lidt for meget ind i rollen som storcharmøren Don Juan og blandt andet fik erobret kongens bedre halvdel, så han måtte flygte ud af landet med høj hast.

Helt på niveau med Don Juan nåede han dog ikke, men der skulle også noget til, lod Lars Halby forstå:

- Don Juan havde været sammen med 640 kvinder i Italien, 231 i Tyskland, 100 i Frankrig, 91 i Tyrkiet, 1003 in Spanien plus to i Vordingborg, lød det humoristisk fra konferencieren.

Også Charles Gounods værk om Faust fik et par ord med på vejen.

- Faust indgik en aftale med djævlen, og han underskrev kontrakten med blod. Det var før, der fandtes NemId til den slags, lød det fra Lars Halby.

Efter Vordingborg optræder Det Kongelige Teater på Amficenen i Aarhus lørdag og i Byparken i Esbjerg søndag.