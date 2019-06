Se alle billederne: Nyklippede får fik en sejltur

Se billedserie Efter turen hos frisøren blev fårene skibet afsted på en pram spændt efter en lille jolle med motor. Foto: Peer Rasmussen

Vordingborg - 07. juni 2019

45 firbenede kommunalarbejdere af racerne Lüneburgerfår og Texel fik friskt græs under klovene, da de blev fragtet med pram til Lilleholm og Storeholm i Præstø Fjord.

De er ejet af Vordingborg Kommune og går i vinterhalvåret og græsser uforstyrret på engområdet ved Næbbet. Forleden var freden dog forbi, da fårene et efter et blev det ledt ind i smalle stier for at blive klippet og gjort klar til sejlturen.

Målet med afgræsningen er at opnå tidligere tiders strandeng med mange forskellige dyre- og plantearter fremfor den rørskov, der er i dag. Både området ved Næbbet og de to små øer i fjorden er Natura 2000-område.

- Natura 2000 er naturbeskyttelse under EU, og vores beskyttelse drejer sig om havfugle. For at disse havfugle skal kunne trives her, er det nødvendigt, at det ikke gror til i høje græsser. Den bedste måde at holde græsset nede er ved at have dyr, og her kommer fårene ind i billedet, fortæller naturvejleder Christina Kaaber-Bühler fra Vordingborg Kommune.

- Hver sommer sender vi så fårene ud til øerne for at holde bevoksningen nede, og det klarer de vældig godt. Vi har så annonceret med begivenheden, så folk kan komme og se, at de bliver klippet og sendt afsted, tilføjer hun.

Fårene har græsset på Næbbet og de to små øer i Præstø Fjord gennem seks-syv år, og det er en succes i forhold til naturen. Vordingborg Kommune fører overvågning med projektet, og man kan se, at diversiteten er steget. Det gælder både antallet af de forskellige arter samt antallet inden for den enkelte art.

- Selve udpegningsgrundlaget for Natura 2000-projektet herude er sjældne fugle som havterner, splitterner og fjordterner. Som ekstra bonus i år er der også fundet rovterner på øerne, og der er også konstateret flere edderfugle. Fårene sørger for, at fuglene kan bygge deres reder direkte på jorden, fordi fårene holder bevoksningen nede, forklarer Christina Kaaber-Bühler.

Ulden, som blev klippet af fårene, foræres til Skolen for Livet på Møn, som for nylig har købt en kartemaskine.