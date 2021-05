Se billedserie Nicklas Holm Hemingsen og Lærke Broberg Schmidt fik sammen med klassekammeraterne fra 8.A plantet en masse træerne i den nye folkeskov nord for Ørslevs industriområde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se alle billederne: Ny folkeskov fik hjælp fra eleverne

Vordingborg - 21. maj 2021 kl. 19:29 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

35.000 træer doneret af stor indsamling på TV 2 skal nu danne grobund for en ny folkeskov.

Skoven plantes nord for industriområdet ved Ørslev nær Vordingborg, og det var klasse fra den lokale Gåsetårnskolen, der stod for at plante 400 af de første træer.

Det var et værre vejr, som eleverne fra 8.A blev sendt ud i fredag formiddag.

I stedet for at regnvejret fordelte sig ud over hele formiddagen, som vejrudsigten havde lovet, kom det hele på en gang, og så var det ikke særlig sjovt at stå midt på en mudret mark.

Eleverne tog dog det »strålende« vejr i stiv arm og fik plantet de 400 træer, der kun er en lille del af de i alt 35.000 træer, som kommunen vil plante på

Det område, som eleverne nu har været med til at plante, skal blive til en lysåben løvskov med en lang række hjemmehørende arter med fokus på frugttræer som æbletræer, pæretræer og hassel. Det skal blive til et sankeområde, hvor folk gratis kan komme og plukke frugt. Det gav god mening, at det var den del, som eleverne var med til, for så kan de selv komme tilbage og se det om nogle år, når der begynder at komme frugt på træerne.

Den nye folkeskov ligger i krydset mellem Ambjergvej og Ugledigevej tæt på den eksisterende Hundredemeterskoven. Området er på i alt 14 hektar, hvoraf der plantes træer på ni af dem.

Området har været forpagtet bort som landbrugsjord, og marken har været drænet via et rørlagt vandløb. Det er nu blevet åbnet op og genslynget, og der er blevet etableret en sø i den ene ende af området, hvilket fuglelivet allerede har nydt godt af.

Else-Marie Langballe Sørensen (SF) er foruden at være udvalgsformand for Klima- og Miljø også folkeskolelærer på Gåsetårnskolen, og det var hende, der havde lokket 8. klasseseleverne med ud i pløret.

- Jeg har lige været på en konference, der handlede om, hvordan vi får mere natur, så det er super dejligt, at vi nu kan få skabt en ny skov her, hvor vi samtidig kan være med til at sikre drikkevandsforsyningen til fremtidige generationer, forklarer politikeren.

På trods af det elendige vejr, så var eleverne også glade for at kunne sætte deres præg på den nye skov.

- Det er ret hyggeligt. Jeg er i hvert fald glad for at kunne hjælpe med. Det betyder jo også noget for vores fremtid, at der kommer noget mere natur, fortæller Lærke Broberg Schmidt, der ligesom flere af de andre i klasser regner med at skulle besøge skoven igen senere.

- Det kunne være ret sjovt at se, om de så også vokser, som de skal, lyder det fra William Aske Ludvigsen.