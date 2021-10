Se alle billederne: Monstrene var løs i byen

Se billedserie Uhyggen breder sig i Præstø. Mystiske væsner og uhyggelige skikkelser lå på lur rundt om i byen. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 20. oktober 2021

"Måske ses vi igen. Hvis I overlever". Med de betryggende ord har Runa Valhøj sørget for at få sendt et af de første hold af sted ud på den lange tur rundt i Præstø. Den ildevarslende afsked er ikke gjort bedre af, at Per Vesterholm i rollen som bedemand kort forinden sørgede for at måle alle deltagerne, såvel unge som gamle, med sit pålidelige målebånd, så han kunne komme i gang med at bygge deres kister. Det er dog ikke nok til at skræmme medlemmerne af familien Mølgaard fra Nykøbing Falster til af flygte væk fra byen. I stedet går de og skræmmer hinanden, mens de begiver sig ud på den uhyggelige tur.

Halloweenturen rundt i Præstø har tydeligvis været savnet. Hele 516 personer har købt billetter til en af de mange afgange denne onsdag aften, og mange har uden held kimet arrangørerne ned i håb om at kunne få billetter.

Men loftet ligger ved de 500, og det skal det blive ved med, lyder det fra arrangørerne.

l- Vi var 700 deltagere første gang, og det var alt for mange. Jeg var selv først hjemme klokken 1 om natten. Det kan vi ikke byde deltagerne eller vores skræmmere, forklarer Runa Valhøj og tilføjer, at man af samme grund vil fortsætte med at bruge billetsystem i fremtiden.

- Så kan vi styre, hvor mange der kommer, og vi kan sørge for, at de ikke alle kommer samtidig. De andre år har der været alt for lange køer, forklarer hun.

Tidligere år har den helt store afslutning været afholdt inde i den gamle købmandsvilla ved Meny, men efter at huset langt om længe er blevet solgt, har arrangørerne måtte se sig om efter et andet sted at afslutte løbet.

Løsningen er blevet i baggården hos Sweet & Coffee, hvor spøgelset af en skummel sygeplejerske leder deltagerne ind i et hospital fra helvede med spøgelser og levende døde.

– Det er genialt lavet. Det har været så sjovt, fortæller Mette Mølgaard, der sammen med familien har taget turen fra Nykøbing Falster til Præstø for at opleve den uhyggelige tur.

Dog måtte hun også trøste familiens yngste medlem, Elizabeth, undervejs på turen.

- Der var mange uhyggelige mennesker. Jeg var lige ved at dø, fortæller hun.

- Jeg havde slet ikke forventet, at de havde gjort så meget ud af det hele vejen. Der var meget få strækninger, hvor der ikke skete noget, fortæller Julie Karlsen, der var taget med familien til Præstø for at prøve det uhyggelige løb.