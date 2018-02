Se billedserie Pigerne på jazzcampen er delt op i tre hold eller bands. Her er bandet Bibbib Blues ved at skabe »Rejsen gennem kroppen«, hvor blandt andet stortrommens slag bliver til hjerteslag, og lyde på pianoet bliver til sug helt ned i lungerne. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Legerum for jazzpiger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Legerum for jazzpiger

Vordingborg - 14. februar 2018 kl. 21:37 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan føles lidt som at blive kastet ud på dybt vand, når man får et helt andet instrument i hånden end man er vant til.

Det ved de 15 unge piger, der denne uge er på særlig jazzcamp i Vordingborg alt om. Fra første dag er »plejer« røget i skraldespanden, og musikalske vaner blevet udfordret.

- Jeg plejer at spille violin og også lidt fløjte, men de her dage har jeg spillet guitar, bas og trommer. Det har jeg aldrig prøvet før, fortæller 9-årige Sofie Stolke Warberg fra sin plads ved trommerne.

- Det er meget anderledes og svært at vænne sig til, men det er også meget fedt at prøve, forklarer hun.

Det er ikke kun for sjov skyld, at pigerne på jazzcampen skal prøve kræfter med nye instrumenter. Det er nemlig med til at give mod på ny inspiration, forklarer tovholder Anna Roemer.

- Den her uge er et legerum for dem. Ved at skifte instrumenter kan de lege sig ind i nye lyde, forklarer hun og tilføjer, at hun allerede har kunnet se en enorm udvikling hos pigerne.

Det er første gang, at jazzcampen for piger bliver afholdt i Vordingborg, men lignende camps har været afholdt rundt om i landet siden 2014. Og det er ikke bare for sjov skyld, at man har startet projektet. En rapport har konstateret, at der er 80 procent mænd og kun 20 procent kvinder i det rytmiske musikmiljø. Der er nødt til at blive sat ind tidligt i pigerne musikalske udvikling, hvis den skævvridning skal rettes op.