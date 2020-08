Se billedserie Borgmester Mikael Smed (S) og Maria Kjær Themsen fra Statens Kunstfond tog den første officielle swingtur med de nye kunstgynger ved DGI Huset. Efter ugers høj solskin nåede regnen lige at komme, da gyngerne skulle indvies. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Se alle billederne: Kunstgynger skal nedbryde tabu

Vordingborg - 21. august 2020 kl. 08:33 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er noget lidt forbudt over det, at voksne leger.

Sådan lød det fra Maria Kjær Themsen fra Statens Kunstfond, da hun torsdag eftermiddag var med til at indvie kunstgyngerne ved DGI Huset i Vordingborg.

De tre orangefarvede gyngestativer med i alt seks gynger har været længe undervejs, men torsdag kunne de omsider tages i brug, og det var ikke kun de fremmødte børn, der havde ventet spændt på at tage sig en svingtur med kunstgyngerne.

- Kunstværket her tager fat i det tabu, at vi kollektivt synes leg, sjov og ballade er noget, der hører børnelivet til, men nu er legen hermed tilladt for voksne, lød det fra kunstfondens repræsentant, der i øvrigt selv bor i området efter at været flyttet fra København for fire år siden.

Hun tog den første svingtur sammen med borgmester Mikael Smed. De håber begge, at kunstgyngerne kan blive et nyt kunstnerisk vartegn for byen.

- De passer godt sammen med Gåsetårnet, der jo er udsmykket med en flyvende gås på toppen. Her kan man selv komme op og flyve, lød det humoristisk fra kunstfondens repræsentant.

Kunstgyngerne er skabt af trioen Superflex, der består af Bjørnstjerne Christiansen, Rasmus Nielsen og Jakob Fenger, hvoraf de to første selv kommer fra området og har gået på Vordingborg Gymnasium.

- Det vigtige for os er, hvordan kunsten kan forene folk og få dem til at samarbejde. Det har vi prøvet at udfordre med gyngerne, for det er jo normalt ikke noget man gør sammen, forklarer Bjørnstjerne Christiansen.

- Man skal faktisk gøre sig umage for at kunne gynge sammen. Der er nogen, der ikke kan finde ud af det, tilføjer han.