Se billedserie Mikkel Beckmann Thorsbro, Joanna Sela Rasmussen, Fanny Dueholm Møller og Ida Ploug Petersen fra HTX var til gruppeeksamen sammen. Her hejser de flaget sammen med Ellen Sofie Spuur Larsen og Dea Maria Egeberg Carlsen fra HHX.Foto: Lars Christensen

Se alle billederne: Huerne kom på efter en hektisk slutspurt

Vordingborg - 21. juni 2021 kl. 18:16 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Bedsteforældrene satte huerne på, der var masser af lykønskninger og kram fra familie og venner og flaget kom med fælles hjælp til tops. Det hele virkede næsten normalt, da de første studenter fra ZBC i Vordingborg sprang ud mandag morgen.

Efter lang tid underlagt strenge corona-restriktionerne, var de nyklækkede studenter også glade for, at de nåede tilbage til en nogenlunde normal hverdag inden eksamenerne.

- Sidste år skulle de bare gå ind for at få deres karakter. Vi har været noget mere heldige, fordi vi har fået den rigtige oplevelse af at gå til eksamen, fortæller Ellen Sofie Spuur Larsen fra HHX, der var oppe til dansk som den sidste eksamen.

Det er en af blot fire eksamener, som hun har været oppe til. Normalt er HHX-eleverne oppe til langt flere afsluttende eksamener, men på grund af corona-nedlukningen har eksamensperioden i år været skåret voldsomt ned.

- Der har været pres på. Normalt går vi jo i gang midt i maj, men i år har de haft undervisning til starten af juni, forklarer rektor Ann Descroix, der dog glæder sig over, at det trods alt er lykkedes at holde en forholdsvis normal eksamen.

- Det har den her årgang fortjent. Nu har de været ramt af restriktioner i over et år. De har misset så mange ting. Studieture og sociale arrangementer. Derfor har vi også haft meget fokus på at give dem oplevelser her i den sidste tid. Ture ind til København, ned til Marielyst eller op og klatre i træer for eksempel, forklarer hun.

- Jeg er ikke bange for det faglige niveau hos dem. Der er de godt med. Men på det sociale niveau har de mistet noget, tilføjer rektoren.

For nogen af de studerende er det ikke kun det sociale, som man er gået glip af. For Dea Maria Egeberg Carlsen har de afsluttende eksamener i 3.g været hendes første eksamener på ZBC.

- Tilbage i 1.g trak jeg ikke nogen eksamener, og sidste år blev de aflyst på grund af coronaen, så det har været lidt mærkeligt at stå her i år, forklarer den nye student.

- Men de har været gode til at få klædt os på til eksamen. Vi har fået indhentet meget, tilføjer hun.

- Det er fantastisk, at man er færdig nu, men det er også lidt sørgmodigt, for man bliver jo skilt fra alle vennerne, fortæller hun videre.

Dea Maria Egeberg Carlsen har selv besluttet sig for at tage et sabbatår, hvor hun har fundet et job som klinikassistent sammen med en veninde.

- Og så håber jeg, at jeg kan komme ud og rejse, hvis det bliver muligt. Og derefter vil jeg gerne ind til København og måske studere på CBS, forklarer den nye student.

Det seneste, som de unge har måttet misse, er den traditionelle gallafest på skolen. Til gengæld har man fået lov til at gennemføre studenterkørslen i år.