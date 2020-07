Se billedserie Der var ikke plads til at lægge træet ned midt mellem historisk have og fredet borgmur, så i stedet blev det skåret i mindre bider og hejst bort. Foto: Lars Christensen

Se alle billederne: Historisk træ sendt til tælling

Vordingborg - 17. juli 2020 kl. 18:19 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Placeringen af det sygdomsramte træ i Historisk Botanisk Have kunne ikke have været mere uheld. Med en fredet middelalderborgmur på den ene side og det historiske haveanlæg på den anden side, var der ikke meget plads til fejltagelser, da det store lindetræ fredag skulle ofres til motorsavene.

Derfor var det tunge skyts også kørt i stilling i form af en enorm kran, der skulle sørge for at få hejst træet væk. Desuden havde Vordingborg Kommunes vejfolk allieret sig med specialister fra Thors Træpleje i Slagelse, der stod for at få skåret træet op i mindre bider, som så kunne hejses væk. Selve træstammen blev fjernet i to bider. En på 600 kg. og en på 1250 kg. Sidstnævnte viste sig at være ekstra genstridig,

- Det tog tre-fire kæder at komme igennem den, fortæller Sven Thor Rasmussen, der er glad for, at det lykkedes at få træet ned uden skader på hverken murværk eller haveanlæg.

- Det er første gang, vi har haft så stor en kran med ind over, fortæller han.

- Vi gør os mest i beskæringer. Træfældninger er jo sidste udvej, tilføjer han.

Da først træet var kommet helt ned, var det tydeligt at se, at det ikke har haft det godt i lang tid. Nederst på træet var kernen helt nedbrudt og hul, men det var nu ikke det, som skovhuggerne var bekymrede over.

- Det betyder ikke det store. Det alvorlig var nogle horisontale flæk to steder på stammen. Når man har med sådan nogle flæk at gøre, så skal man være meget opmærksom. Det er også derfor, at vi tog træet ned i så mange dele, forklarer Sven Thor Rasmussen.

Mange forbipasserende både på Slotstorvet og borgterrænet stoppede op for at følge med i fældningen. Blandt dem var Lise Thorsen Hansen, chef for kommunens afdeling af Trafik og Ejendomme. Hun havde midlertidigt afbrudt sin ferie for at være med ved træfældningen.

- Vi har holdt øje med det her træ i længere tid. Det er jo et ret væsentligt træ, der står mellem et historisk haveanlæg og en fredet borgmur, men nu kan vi altså ikke forsvare at lade det stå længere. En ting er, at vi kan lave rådmålinger i bunden af træet, men når vi kravler op og ser, at det ser endnu værre ud oppe i toppen, så er vi nødt til at få det ned, forklarer hun.

Det store træ ved botanisk have var i øvrigt ikke det første, der blev fældet fredag. Tidligere på dagen havde man også fældet et mindre træ tæt ved Gåsetårnet.