Se billedserie Klassisk amerikansk folkemusik har inspireret Tobaccos musik, og den faldt i god jord hos de knap 200 besøgende på havnen i Præstø. Foto: Lars Christensen

Se alle billederne: Havnen summer af sommer og musik

Vordingborg - 23. juli 2021 kl. 22:17 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hver for sig kan man lidt, men sammen kan man meget mere. Sandheden af det udsagn kan restaurantejerne på Præstø Havn skrive under på. I fællesskab er det lykkedes dem at få skabt et program for hele sommeren, så havnen hver fredag genlyder af musik. Fredag var det første band på scenen Tobacco. Det sydsjællandske »vaskebrætband« kan 11. september fejre 20 års jubilæum med deres repertoire af traditionel amerikansk folkemusik.

Et par hundrede besøgende var mødt frem på pladsen foran Det Gamle Toldhuus, og dertil kom de mange bådejere, der lyttede til musikken ude på vandet.

Kim Hemmingsen fra Det Gamle Toldhuus glæder sig over den store opbakning fra såvel lokale som turister. De mange besøgende gav travlheden i ølvognen og grillbaren, som restauranten har sat op på det, som Kim Hemmingsen har døbt »Toldhuuspladsen«.

Musikken starter alle fredagene klokken 16.45 på Toldhuuspladsen. Klokken 19 rykker underholdningen over til Café Mocca, hvor der fredag var besøg af sangskiveren Danni Elmo.

Aften blev sluttet af ved Pakhus8, der fik besøg af E-Street Jam, der er et kopiband med særligt fokus på Bruce Springsteen.

Inden da sørgede Corona Brass dog for at spille solen ned. Det er en tradition, som trompetisten Erik Arnsted har stået for siden 2001. Nu er han gået på pension, men der har været så stor efterspørgsel på at fortsætte traditionen, at det har ligget Kim Hemmingsen meget på sinde at finde en arvetager.

- Det lykkedes at få en aftale med Corona Brass. Jeg regnede bare med, at det skulle være en enkelt eller to, der kom og spillede, så de kunne deles om det, men de har besluttet at komme alle sammen hver fredag, fortæller restaurantejeren, der glæder sig til de sidste to fredagsarrangementer, der er tilbage i sæsonen.

Sommerprogrammet afsluttes 6. august med stort festfyrværkeri ude på fjorden klokken 23. Derefter er der afterparty på Pakhus8 med DJ Kæmpe frem til 01.30. Det fulde program kan ses på praestohandel.dk.