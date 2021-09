Se billedserie Omkring 80 tidligere gardere fra Prins Jørgens Gardens 75-årige historie fandt lørdag tamburstav og slagtøj frem igen for at mindes deres barndom og ungdom i garden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Gamle gardere fandt takten til stort jubilæumsshow Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Gamle gardere fandt takten til stort jubilæumsshow

Vordingborg - 26. september 2021 kl. 11:56 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Gardere fra rundt om på Sjælland og øerne strømmede til, da Prins Jørgens Garden i weekenden markerede sit 75 års jubilæum. Røde, grønne, blå, hvide og sorte uniformer marcherede gennem byens gader til glæde for de mange tilskuere, der fyldte godt op i gaden.

Gardens jubilæumsshow blev et tilløbsstykke, og flere andre garder var mødt talstærkt op for at hjælpe Vordingborgs garde med fejringen.

Den største opmærksomhed gik dog ubestridt til det store hold af tidligere gardere, der var gået sammen om at skabe både et tamburkorps og et musikkorps i dagens anledning. Tidligere gardere på kryds og tværs af forskellige årgange trådte til for at give publikum en helt særlig oplevelse.

Selvom alle medlemmerne i jubilæumsgarden for længst er vokset ud af deres gamle uniformer, så var det tydeligt at høre, at de mange musiklektioner fra ungdommen stadig hang ved. Dermed var veteranerne med til at bevise det budskab, som garden slår sig op på. At gardelivet ikke kun er en mulighed for at spille musik, men også giver oplevelser for livet.

- Det er det, som et jubilæum kan vise os. Fællesskabet hyldes, og man træder ind i geledderne igen, uanset om det er 2, 20 eller 40 år siden. Venskaber opstår på kryds og tværs af garderkorpsene, og mange ægteskaber ligeså. Venskaber, der holder for livet, forklarede daglig leder for garden, Karen Hemmingsen, i sin jubilæumstale.

Foruden det store show på Slotstorvet blev jubilæet markeret med stor middag for garderne og et festfyrværkeri lørdag ved midnatstid. Desuden har en anonym sponsor givet garden hele 200.000 kroner til nye uniformer i fødselsdagsgave.