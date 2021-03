Et hold bestående af repræsentanter fra Vejdirektoratet, SBJV og underleverandørerne tager hver morgen rundt for at tjekke sikkerheden på de i alt fem byggepladser, der er en del af Storstrømsbrobyggeriet. Foto: Lars Christensen

Se alle billederne: Fuldt fokus på sikkerheden inden milepæl på brobyggeri

Det er på Falster-siden, at man støber det første brofag, og det kommer til at tage sin tid. Alene den knap 80 meter lange bundplade kommer til at tage 17 timer at støbe, lyder planen.

De første bropiller er allerede kommet på plads, og nu er Storstrømsbro-projektet klar til at gå ind i næste fase. Efter planen skal man i næste uge i gang med at støbe bunden på det første brodæk.

