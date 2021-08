Se alle billederne: Første skoledag stod i rockens tegn

Se billedserie Det er vigtigt for bandet ikke kun at spille for børnene, men også med børnene.

Vordingborg - 11. august 2021 kl. 18:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der var skruet godt op for højtalerne, og røgmaskinen sørgede for den helt rette stemning i den mørklagte idrætshal, da Rockbussen gæstede Gåsetårnskolen onsdag.

Mange tænker nok, at rock mest er en musikgenre for det voksne publikum, men den fordom blev i den grad gjort til skamme ved onsdagens koncerter, der fandt sted rundt på alle Gåsetårnskolens afdelinger.

Selv eleverne helt ned til 0. klasse sad og rockede med til sange som »Highway to hell«, mens de headbangede, spillede på luftguitarer og kastede rock-håndtegn efter bandet.

For nogen af eleverne blev den høje musik og en sal fuld af festglade og skrigende børn og unge for meget, så de måtte forlade koncerten, men resten fik sig noget af en fest på den første skoledag.

For 12-årige Tobias Errebo Bentkjær og 12-årige Tue Dahl Abildgaard var rockkoncerten også helt klart højdepunktet for den første dag tilbage efter sommerferien.

- Det var rigtig fedt med alt lyset og røgen, og musikken var god, fortæller Tobias og tilføjer, at det var noget sjovere at skulle til koncert end at skulle lave lektier på den første skoledag.

- Hele stemningen, da det blev mørkt, var også ret sjovt, fortæller Tue Dahl Abildgaard.

- Men der var også plads til forbedringer. Musikken var lidt for høj, tilføjer Tobias, der også mest er til popmusik.

- Men det er også sjovt at høre anderledes musik, tilføjer han.

Næstefter rockkoncerten var det gensynet med vennerne, der var det bedste ved den første skoledag for de to drenge, efterfulgt af fodbold i frikvarteret.

Første skoledag er selvsagt en stor dag for de helt nye elever i 0. klasse, men også på 7. klassetrin er dagen er stor dag, for her bliver alle eleverne fra Gåsetårnskolens fire afdelinger samlet og fordelt i nye klasser, så her skal man vænne sig til nye klassekammerater.

For de fire bandmedlemmer i Rockbussen, Michael Spike, Jonas Bjerring, Oliver Steffensen og Søren Ingemann Zinck, blev den første skoledag også en helt særlig oplevelse. Bandet havde før sommerferien også en række koncerter rundt på kommunens skoler, men det var noget af et logistisk mareridt denne gang at skulle nå rundt til fire forskellige skoler på en enkelt formiddag.

- Det har været hårdt, men det har også været en kæmpe fornøjelse at opleve alle de glade skolebørn, der var på med det samme. Det har været lidt lige som juleaften, fortæller Oliver Steffensen.

Bandet er sat i verden for at introducere skoleeleverne for rockgenren og forhåbentlig inspirere dem til selv at begynde at spille musik.

- Der er også en læring i det. Rockmusik er også en del af musikhistorien, og mange af de numre, som vi har spillet i dag, er jo numre som de her børns bedsteforældre og forældre har lyttet til, forklarer Søren Ingemann Zinck og tilføjer, at det for bandet er meget vigtigt at tage børnene seriøst og involvere dem i musikken.

- Vi spiller ikke for børnene. Vi spiller med dem.