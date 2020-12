Se alle billederne: Farvel til et helt usædvanligt år

Der var store smil på læberne, bobler i glassene og kransekage på fadene, da der blev inviteret til »prisfest« hos House of Møn«. Knap 50 var mødt frem, da der blev budt velkommen, og flere sluttede sig til i løbet af eftermiddagen. Simon Zachodnik og Elly Nielsen, direktør og bestyrelsesformand for House of Møn, var godt tilfredse med, at så mange var mødt frem for at være med til at fejre, at Møn har fået årets Havfruepris af Danske Rejsejournalister. Elly Nielsen modtog i øvrigt tidligere på året prisen som Årets Turismeildsjæl fra turismeorganisationen Sydkyst Danmark. Foto: Lars Christensen