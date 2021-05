Artiklen: Se alle billederne: Faldne flyvere skulle ikke glemmes under coronaen

Hundredvis af besøgende plejer normalt at besøge Svinø Kirke 4. maj, men i år var det kun en lille flok af særligt udvalgte personer, der kunne være med til at mindes de mange allierede flyvere, der ligger begravet på kirkegården.

Under Anden Verdenskrig udpegede tyskerne Svinø som en af blot fem centralkirkegårde. Derfor fik den lille kirke en usædvanlig stor rolle i håndteringen af de allierede flyvere, der blev skudt ned i det danske luftrum. Hele 108 allierede flyvere endte med at blive begravet på kirkegården. De kom fra USA, Canada, Storbritannien, Australien, New Zealand og det sydlige Afrika.