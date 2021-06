Se billedserie 3a: Alexander Smith Højvod, Vordingborg, Amanda Piilmann Balken, Stege, Angesa Nijat, Vordingborg, Anna Torpdahl Laursen, Præstø, Annika Morell Lundsdal, Præstø, Augusta Schrøder Aagaard, Vordingborg, Brith Viberg Petersen, Præstø, Caroline Jakobsen, Vordingborg, Elisa Roer Friis Mortensen, Vordingborg, Frederikke Rosendahl Madsen, Præstø, Jasmin Møllegård Hansen, Vordingborg, Josephine Aaker Linde Jensen, Vordingborg, Kamille Kryger Batting, Vordingborg, Lucas Lammers-Clark, Stege, Maja Willumsen, Nørre Alslev, Maria Torpdahl Laursen, Præstø, Mille Westergaard, Præstø, Nanna Mille Duus, Vordingborg, Niclas Hauschild Grostøl, Mern, Sandra Allis Taber Stanley Olsen, Askeby, Sascha Michelle Nielsen, Vordingborg, Sophie Agerlund Giambona, Næstved, Veronica Sophia Friis Felter, Vordingborg, Vilma Baltzer Danielsen, Vordingborg og Volkan Cakici, Næstved. Fotos: Karsten Weirup/ Dansk Skolefoto

Send til din ven. X Artiklen: Se alle billederne: Ekstraordinær pengeregn til legat-modtagere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se alle billederne: Ekstraordinær pengeregn til legat-modtagere

Vordingborg - 29. juni 2021 kl. 11:41 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Vordingborg Gymnasium & HF's legatforening uddelte to legater til de to tidligere elever Thomas Axelsen (5000 kroner) og Sigrid Lærke Bring Truelsen (10.000 kroner).

Som noget specielt i år hyldede legatforeningen desuden en gruppe elever, der har gjort en særlig indsats for sammenhængskraften på skolen i en svær coronatid. Det har krævet gode ideer og vilje til at tænke kreativt at få ting til at ske.

Derfor gav legatforeningen 1000 kroner til hver af de afgangselever, der har deltaget i skolens trivselsudvalg, hvor idéerne har skullet omsættes til handling. Modtagerne er Victor Hunnerup Nilsson (2p), Sophie Agerlund Gambiona (3a), Sean Neerup Mulvihill (3v), Hannah Elisabeth Due (3x), Vibe Orthmann Johansen (3x) og Ea Dahl Abildgaard (3y)

Desuden uddelte legatforeningen to legater på 2000 kroner til elever, der har kæmpet ekstraordinært flot under svære betingelser. Modtagerne er Jasmin Winther Nielsen (2q) og Silke Anemone Meier Paulsen (3v).

Lions Club Vordingborg gav igen i år legatet »Årets Lions student« til en HF-student og en stx-student, der har gjort noget godt for sammenholdet, er socialt engageret og har bidraget til skolens liv. Legatet er på 2000 kroner .

HF-student Clara Naja Ivanisevic Eskildsen (2q) modtog legetatet, fordi hun er »god for fællesskabet«, hjælpsom, arbejder seriøst og har vist stort overskud til at hjælpe klassekammerater med lektierne, når der har været brug for det. Og så er hun vanvittig dygtig, lød det i begrundelsen.

Desuden modtog Anna Steenstrup Hansen og Pil Semberlund Riber (begge 3b) hver 2000 kroner, fordi de har været ambassadører, været med til at stifte skolens grønne udvalg og desuden har valgt at tage tysk på A-niveau som selvstuderende - bare fordi det er sjovt. Det var ekstraordinært, at der blev udpeget to STX'ere, men legatforeningen kunne ikke få sig selv til at adskille dem i indstillingen til Lions Club, forklarede Jakob Stubgaard.

Blå-bog legatet gives til en dimittend, der har bidraget til alt det på skolen, som ligger uden for undervisningen, og som gør en stor forskel og som gør hverdagen festligere.

Legatet er på 500 kroner, men legatforeningen valgte at lægge 1000 kroner oveni og givedet til Peder-Andreas Nerup Jensen (3v) for en enestående indsats for at få samlingerne til at fungere virtuelt.

Café Klint i Vordingborg indstiftede for nogle år siden et legat til en student, som har arbejdet målrettet, og som vil uddanne sig videre. Legatet på 2500 kroner gik i år til Nanna Marie Jørgensen (2p).

Schou-Beckmanns Legat gives til den student, der har opnået det højeste gennemsnit ved eksamen i år. Eleven med årets højeste eksamensgennemsnit regnet uden bonus for flere A-fag og modtageren af de 5000 kroner var i år Ella Marie Henningsen (3y).