Se billedserie Den nye Storstrømsbro bliver hul, så Vejdirektoratets folk kan inspicere den indvendigt. Her gøres klar til den rampe, der skal føres op til indgangen ind i den kommende bro, der selvfølgelig bliver utilgængelig for offentligheden.

Se alle billederne: Broen begynder at tage form

Vordingborg - 27. februar 2021 kl. 05:05 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

På mandag går det løs. Her begynder man støbningen til den første bropille på Masnedø-siden, og dermed varer det ikke længe, før man begynder at kunne se den nye Storstrømsbro tage form.

Opmærksomme forbipasserende har måske allerede bemærket en høj konstruktion rejse sig i landskabet ved Masnedøs kyst. Der er tale om landfæstet, der nu har nået den endelige højde, hvor broen skal kobles på den kommende vej- og banedæmning inde på landjorden.

I forlængelse af landfæstet er der lavet en midlertidig dæmning ud i vandet, og her er der gjort klar til de to første bropiller, der skal støbes i enorme huller med 80 meter i mellem sig.

- Hullerne går fem meter ned under havets overflade, og vi begynder den første støbning på mandag, forklarer Alan Platt, der er construction manager hos SBJV.

- Det er en langsommelig proces, men i løbet af de kommende måneder vil man begynde at se den hæve sig op i landskabet, forklarer han.

Alan Platt tilføjer, at de to første bropiller bliver bygget på en speciel måde, fordi der er meget lavvandet ud for Masnedøs kyst. Resten af bropillerne vil blive støbt i hallerne på øen og sejlet ud på plads i Storstrømmen. Her har man allerede sejlet de to første bropiller ud på Falster-siden. Den seneste blev sejlet ud i sidste uge.

Når de to bropiller ved Masnedø står færdige, så vil den midlertidige dæmning blive fjernet igen og den oprindelige kystlinje vil blive genoprettet. Nummer to bropille vil dermed komme til at stå ude i vandet, mens den inderste bropille lige akkurat kommer til at stå inde på landjorden.

Længere inde på land begynder den nye linjeføring for såvel vej og jernbane også at tage form. Den nye vej- og jernbanedæmning er dog langt fra kommet op i den endelige højde endnu. Her venter man på byggeriet af en ny viadukt, der skal fungere som den fremtidige adgangsvej til og fra husene på Masnedø. Indtil den nye bro står færdig, vil viadukten og den nye vej også fungere som adgangsvej til den gamle bro.

- Midt på året forventer vi at kunne omdirigere trafikken, ligesom man har gjort det på Falster-siden. Når trafikken er blevet omdirigeret, så kan vi færdiggøre vej- og jernbanedæmningen, forklarer Alan Platt.

- I det hele taget bliver arbejdet på Masnedø i den kommende tid en spejling af det, som man har set på Falster-siden, forklarer han.