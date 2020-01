Scene1 har fået et skulderklap med en nominering til Art Beat særprisen.

Scene1 nomineret til kulturpris

At Scene1 jævnligt tiltrækker sig opmærksomhed fra andre dele af landet er ikke ukendt - men det er alligevel ikke hver dag, at kulturinitiativet fra Vestmøn bliver nomineret til en national kulturpris.

Men det er sket nu, for Scene1 er en af de tre nominerede til særprisen under Art Beat Prisen, som uddeles i et samarbejde mellem kulturkommunikationsselskabet Have A/S og Spar Nord Fonden.

Tidligere modtagere af særprisen er blandt andre Lys over Lolland og Den Korte Radioavis, så der er altså en vis spændvidde over prisen, som uddeles ved et arrangement på Avenue Teatret.

Særprisen »Gives til en person, en organisation eller et projekt, som inden for det seneste år har været et forbilledligt eksempel på, hvordan en uforudsigelig og original tilgang kan skabe rammerne for morgendagens kulturformidling.«, og det er altså her Scene1 er nomineret i selskab med Vardemuseet Tirpitz og folkgruppen Jonah Blacksmith.

Begrundelsen for Scene1 nominering lyder således:

- Møn er en ø med 11.000 fastboende beboere, som godt ved, at der ikke sker noget på kulturfronten, hvis ikke de selv tager ansvar for det. Med Scene 1 er der således blevet skabt et forbilledligt eksempel på et levedygtigt og kvalitetsbåret kulturelt fællesskab i provinsen, som samtidig illustrerer civilsamfundets manøvredygtighed. Scenen byder på oplevelser af høj kvalitet i et ganske lille format, og arrangementerne er særdeles velbesøgte - typisk med fuldt hus. I 2019 bød Scene 1 blandt andet på formidabel musik og poesi fra Stina Ekblad og Anna Kruse, som smukt eksemplificerer den særlige slags oplevelser, man får på dette unikke sted.

Prisen uddeles den 12. marts.