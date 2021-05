Scene1 går i gang igen med velkendt jazz og alsidig skuespiller

Bodil Jørgensen kan meget andet end at spille skuespil og har eksempelvis sammen med præsten Mikkel Wold skrevet samtalebogen »Gå med fred«, som hun søndag den 20. juni taler med filmproducer Vibeke Windeløv om i Hårbøllehuset. Arkivfoto: Thomas Olsen

Vordingborg - 15. maj 2021 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Scene1 på Vestmøn er ifølge arrangør og stifter Mogens Åside blevet »bombaderet med henvendelser fra et kulturhungrende publikum«, men nu kan den trofaste skare endelig øjne lys forude. Efter måneders coronaramt inaktivitet er kulturforeningen nemlig nu igen klar med noget at komme efter.

- Vi turde ikke gå i gang, før vi var sikre på, at vi var på fast grund, siger Mogens Åside, der nu kan løfte sløret for hele to arrangementer i juni.

- De kommer med kun en uges mellemrum, men til gengæld er det meget forskellige ting, siger han.

Og det kan man jo kun give ham ret i, for første arrangement den 13. juni klokken 15 er med jazz på højt plan - personificeret ved Søren Kristiansen på piano og Thomas Fonnesbæk på bas. Begge navne, der er let genkendelige i jazzmiljøet, ligesom repertoriet med melodier fra Oscar Petersons og Niels-Henning Ørsted Pedersen - NHØP - også dækker en elsket og kendt sangskat.

- Søren Kristiansen har en omfattende plade- og cd-produktion bag sig. Han har spillet i mange kendte grupper, og han har turneret i Europa og Sydøstasien. Endvidere har han modtaget »Ben Webster Prisen« og »Palæ Bars Jazzpris«. Oscar Peterson er en meget vanskelig pianist at gå i fodsporet af, men Søren Kristiansen evner med sin sublime teknik og varme melodiøsitet at løfte denne arv, siger Mogens Åside, der også fremhæver Thomas Fonnesbæk som et af de »absolut største navne« på bas, både i Danmark og i udlandet.

- Han er med stolthed blevet præsenteret hos SCENE1 i Hårbøllehuset i forskellige konstellationer. Altid med stor suverænitet. Han har blandt andet studeret hos Niels-Henning Ørsted Pedersen, og det er en ære, som kun er tilfaldet få. Han er en meget benyttet bassist, og med sit kendskab til NHØP´s repertoire er han også et naturligt valg til denne koncert, siger Mogens Åside.

De to spiller i Hårbøllehuset, og det er også der, man skal lægge vejen forbi, hvis man indløser billet til arrangementet en uge efter, den 20. juni klokken 15. Her er et navn på plakaten, som nok vil være kendt i en endnu bredere kreds end de to jazzmusikere - nemlig skuespilleren Bodil Jørgensen, som med årene har udviklet sig til noget af et dansk ikon.

Hun er nok mest kendt som skuespiller, men kan også pynte sig med titlerne forfatter, sanger og komiker, og det er primært forfatterskabet til samtalebogen »Gå med fred«, som er skrevet sammen med præsten Mikkel Wold, der er i fokus i Hårbøllehuset.

I bogen »Gå med fred« møder vi en anden Bodil Jørgensen, her handler det om tro og livsmod. I Hårbøllehuset taler hun med filmproducer Vibeke Windeløv med udgangspunkt i bogen. De to er venner og har arbejdet sammen på film såvel som på Betty Nansen teatret. I »Gå Med Fred« taler Bodil Jørgensen med Mikkel Wold om kriser, om det unyttiges nødvendighed, om lykke og selvforglemmelse og om livet.

- Der findes ingen som Bodil. Hun kan altid finde en positiv vinkel, selv efter den frygtelige traktorulykke, hvor hun var sat sammen med plader og ståltråd, siger Vibeke Windeløv om Bodil Jørgensen forud for samtalen i Hårbøllehuset.

Billetter til arrangementerne skal bestilles enten via kontaktsiden på www.scene1.eu eller via mobil 21 27 76 54 eller mail info@scene1.eu

Mogens Åside anbefaler, at man er tidligt ude, da der på grund af restriktioner kun er plads til 60 gæster per gang - og billetprisen kun er 150 kroner.