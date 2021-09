Se billedserie Christoffer Sjøberg, der går på Vordingborg Fri Fagskoles Game og Spildesign-linje, fortæller her om undervisningen til Nada Saleh Alrumaih fra King Fahd-akademiet i London og Hendes Højhed Prinsesse Nouf A. Farhan Al Saud.Foto: Lars Christensen

Saudisk delegation så en helt anden verden

Vordingborg - 28. september 2021
Af Lars Christensen

Er man ikke så meget til de boglige fag, og lærer man bedre ved at bruge sine hænder, så er det måske på Vordingborg Fri Fagskole, at man kan finde sin rette hylde. Den tidligere husholdningsskole har specialiseret sig i at tilbyde undervisning til en bred vifte af elever, der har brug for en ekstra hånd for at blive uddannelsesparate.

Det er langt fra alle steder i verden, at man går den ekstra mil for at give de hårdest ramte unge en mulighed for at komme videre i livet. Derfor var forundringen også stor, da en delegation fra Saudi-Arabien lagde vejen forbi den frie fagskole tirsdag.

Delegationen, der blandt andet består af to prinsesser fra den saudiske kongefamilie, er taget til Danmark for at få inspiration til, hvordan man kan hjælpe socialt udsatte og handicappede til en bedre hverdag. De har blandt andet besøgt specialuddannelser, et friplejehjem, et center for hjerneskade og et center for døvblinde.

Arrangør af turen er Hanne Holmer fra Kalvehave, sansekonsulent og ergoterapeut, der i flere år har haft et saudisk samarbejde og senest besøgte landet i 2019.

- Jeg blev bedt om at arrange en studietur til Danmark, fordi de er meget interesseret i at se vores arbejde med træning og behandling af handicappede, fortæller Hanne Holmer, der blev noget overrasket, da hun så deltagerlisten, der rummer prominente navne fra landets ministerier og interesseorganisationer. For ikke at nævne de to prinsesser, der begge er meget engagerede i at sikre handicappede bedre rettigheder.

- Det er en helt anden kultur, som de oplever her i landet. De har rig mulighed fo at købe sig til alting i Saudi-Arabien, men uddannelsesmæssigt er det stadig et ungt land, forklarer Hanne Holmer og tilføjer, at forskellen ses tydeligt under besøget på Vordingborg Fri Fagskole.

- De har intet, der minder om den her skole. Unge med de her udfordringer får slet ikke de samme muligheder, forklarer Hanne Holmer og tilføjer, at hun ser tydelig tegn på, at det saudiske samfund er under forvandling. Blandt andet består delegationen til Danmark næsten udelukkende af kvinder, og flere af dem går rundt i ret farverigt tøj.

- Det er kommet til, mens jeg har arbejdet med Saudi-Arabien. Bare for fem år siden ville de alle have gået rundt i sort tøj, fortæller hun.

Prinsesse overrasket

Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Daniah Bint Abdullah Al Saud, der er direktør for Friends of Disabled Association, var imponeret over at se den frie fagskoles utraditionelle tilgang til undervisningen.

- Det er spændende at se en skole, hvor det ikke kun handler om bøger, men der også er mange aktiviteter med håndværk og kunst. I vores land handler det kun om at de unge kan få gode karakterer. Her arbejder man med at gøre de unges opførsel bedre. Man giver dem troen på, at de kan gå ud og leve livet, og at de ikke behøver at være andenrangs borgere, fortæller hun.

- Jeg er meget taknemmelig for, at skolen har givet os denne mulighed for at se stedet, fortæller prinsessen, der især var overrasket over at se, hvor velopdragne eleverne var på turen rundt på skolen.

- Jeg kender meget til autisme, så det glæder mig, at man kan få skoledagen til at fungere, selvom der er så mange autistiske elever, fortæller hun.