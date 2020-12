Satyrdreng er sporløst forsvundet med gåsen

- Figuren er opstillet 1935 eller 1936 og nogle siger, at den blev nedtaget under krigen fordi Bregnø meldte sig ind i det danske nazistparti. Om det er rigtigt ved jeg ikke for så er den blevet opsat igen, da mange på Møn husker den helt frem til 1968-69 da den "nye" operationsafdeling blev bygget, fortæller Dorte Feldvoss, der er registrator på Museum Sydøstdanmark og gennem sine tyve år på museet ofte er stødt på spørgsmål vedrørende skulpturen, der i dag ikke længere er i Stege.

- Vi foretager en løbende revision af værker, der er deponeret fra fondets side, men kan ikke gøre det med værker, der er overdraget som gave. Derfor kan vi desværre ikke hjælpe med at opklare, hvor den befinder sig i dag, fortsætter hun og foreslår, at man forhører sig hos det nuværende sygehus eller hos Vordingborg kommune.

I Region Sjælland, som er dem, der i dag har ansvaret for Sundhedscenter Stege, kender man ikke noget til skulpturen, og heller ikke i Vordingborg kommune er der nogen, der ved noget. Hverken Billedkunstrådet eller Kultur- og Fritidschef Jesper Kjærulff kender noget til værket. Kun Bjarne Malmros, der i dag er direktør for DGI-huset i Vordingborg, men som har en fortid som kultur- og fritidskonsulent i Vordingborg Kommune, kan huske værket, og ligesom Dorte Feldvoss mener han, at værket blev fjernet på grund af kunstnerens politiske ståsted under krigen. Men hvor værket er blevet af, ved han ikke.